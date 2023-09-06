Müftülük personeli kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Karacabey'den uğurlanan Erdemir, memleketi Orhangazi ilçesi Mahmudiye köyünde dualarla defnedildi. Erdemir'in cenaze namazını Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır kıldırdı. Fikret Erdemir'i son yolculuğunda Karacabey İlçe Müftüsü Abdullah Karaca, müftülük personeli ve ilçede görev yapan din görevlileri de yalnız bırakmadı.

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