Bilişim formatörlüğü görevinde kritik değişiklik
MEB Yönergeyi Değiştirdi, FATİH Projesi ve okullardaki bilgisayarlar sahipsiz kaldı.
MEB tarafından Ağustos 2023-Ek-2 Tebliğler Dergisinde yayımlanan yönergeye
göre okullardaki bilgisayarlar, akıllık tahtalar (FATİH Projesi) kapsamındaki
iş ve işlemleri yürüten bilişim formatörlüğü görevini sadece Bilişim Teknolojieri
öğretmenleri yapabilecekler.
Daha önce özellikle bu alanda kendini yetiştirmiş ve bu alanda çalışmak isteyen
öğretmenlere verilen görevlerde alan kısılması getirilmesi okulları sıkıntıya
soktu.
Daha önce görev yapan farklı alan öğretmenleri bu konuda hizmet içi eğitime
alınarak görev almaktaydılar.
Yönergeye göre yeterli yada istekli Bilişim Teknolojileri öğretmeni bulunmaması
durumunda da diğer alan öğretmenlerine görev verilemeyecek.
Oysa ki ülke genelinde yeterli bilişim teknolojileri öğretmeni bulunmamaktadır.
Bu durumda okullarda bir çok sorun yaşanacak.
MEB'in yönergede değişiklik yaparak esneklik getirmesi gerekir.
Ya da formatör olarak çalışacak yeterli öğretmen ataması yapılmalıdır.
Maksut BALMUK