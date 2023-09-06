Bilişim formatörlüğü görevinde kritik değişiklik

MEB tarafından Ağustos 2023-Ek-2 Tebliğler Dergisinde yayımlanan yönergeye göre okullardaki bilgisayarlar, akıllık tahtalar (FATİH Projesi) kapsamındaki iş ve işlemleri yürüten bilişim formatörlüğü görevini sadece Bilişim Teknolojieri öğretmenleri yapabilecekler.



Daha önce özellikle bu alanda kendini yetiştirmiş ve bu alanda çalışmak isteyen öğretmenlere verilen görevlerde alan kısılması getirilmesi okulları sıkıntıya soktu.



Daha önce görev yapan farklı alan öğretmenleri bu konuda hizmet içi eğitime alınarak görev almaktaydılar.



Yönergeye göre yeterli yada istekli Bilişim Teknolojileri öğretmeni bulunmaması durumunda da diğer alan öğretmenlerine görev verilemeyecek.



Oysa ki ülke genelinde yeterli bilişim teknolojileri öğretmeni bulunmamaktadır. Bu durumda okullarda bir çok sorun yaşanacak.



MEB'in yönergede değişiklik yaparak esneklik getirmesi gerekir.



Ya da formatör olarak çalışacak yeterli öğretmen ataması yapılmalıdır.



Maksut BALMUK