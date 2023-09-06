Valilikten eşi tarafından öldürülen Özlem Küçükyılmaz hakkında açıklama

Karabük Valiliği, Özlem Küçükyılmaz ile annesi Nazife Çetingök'ün evlerine gittikleri sırada boşanma aşamasındaki eşi Hasan Küçükyılmaz tarafından öldürülmesi olayına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamada 112 ihbar hattı ile KADES uygulamasına anne ve kızı tarafından yapılan herhangi bir çağrının bulunmadığı belirtildi.

"Tedbir kararı süresince iletişim içerisinde oldukları ve görüştükleri bilgisi edinilmiştir"

Öldürülen Özlem Küçükyılmaz'ın farklı tarih ve zamanlarda İl Emniyet Müdürlüğü'ne eşi Hasan Küçükyılmaz hakkında müracaatlarının olduğu ve 16 Kasım 2022 tarihinde sığınma talebinde bulunduğunun ifade edildiği açıklamada, "Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi İl Kabul Birimine yerleştirildiği, yerleştirdikten kısa bir süre sonra verdiği dilekçesinde kendi isteğiyle il dışında yaşayan kızın yanına gitmek istediğini beyan ederek yerleştirmiş olduğu kuruluştan ayrıldığı, maktul Özlem Küçükyılmaz'a elektronik kelepçe uygulamasının değerlendirilmesi için detaylı bilgilendirme yapılmasına rağmen bu talebi 6 Temmuz 2023 tarihinde reddettiği tespit edilmiştir. Yapılan tedbir izleme ve takip süresinde Özlem Küçükyılmaz'ın, eşi Hasan Küçükyılmaz ile tedbir kararı süresince iletişim içerisinde oldukları ve görüştükleri bilgisi edinilmiştir" denildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Özlem Küçükyılmaz'a 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun bünyesin hizmet modellerinin aktarıldığının yer aldığı açıklamada, "Kadın konukevi hizmetinden yararlanabileceği, kadın konukevi hizmetinden yararlandığı süre içerisinde hakkında gizlilik karar alınıp farklı bir şehre nakil sürecini değerlendirilebileceği belirtilmiş olmakla birlikte 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun dahilinde herhangi bir hizmet modeli talebinde bulunmamıştır. Olayla ilgili olarak soruşturma devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.