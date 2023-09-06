Konya'da yeni bir obruk meydana geldi

İlçeye bağlı Küçükbece mevkisinde dün yeni bir obruk meydana geldi. Merada koyun otlatırken obruğu gören bir çoban durumu yetkililere bildirdi. Obruğun yer altından balkon şeklinde oluşması ve göçmelerin devam etmesi bölgedeki köylüleri de tedirgin etti. Obruğun oluştuğu bölgeye 200 metre uzaklıkta havuç tarlasında çalışan işçiler, gürültü üzerine olay yerine geldiklerinde büyük şok yaşadı. Köylüler obruğun içinde göçüklerin devam ettiğini belirtti. Karapınar Belediyesi zabıta ekipleri obruk çevresini ilk etapta şeritli çevirerek önlem alıp, bölgeye yaklaşılmaması uyarısında bulundu.

Obruk oluştuğunda bölgede olan çiftçi Şammas Yüksel, obruğun koyun otlatan çoban tarafından görüldüğünü ve kendisine haber verildiğini söyledi. Obruk oluştuğunda 300-400 metre uzakta olduğunu belirten Yüksel, "Çoban 'Yer kayıyor, toprak gidiyor' dedi. Hemen koyunları oradan al ve uzaklaş dedim. Koşarak buraya geldim. Geldiğimde obruk hala oluşmaya devam ediyordu. Bizzat gördüm, ağır ağır çöktü. Yaklaştım ama ses olunca uzaklaştım. Bu mevkinin 3-4 kilometre uzaklığında olmuştu. Bizim burada hiç olmamıştı. Şu an obruk hala büyüyor. Yaban hayvanları ve insanlar için tehlikeli. Tedirginiz şu anda. Zeminimiz sağlam diye biliyorduk ama değilmiş. Alt tarafı boşluk ve balkon şeklinde ilerliyor" diye konuştu.

İşçi Ferhat Yükseler ise obruk oluşurken yakınlarda çalıştığını ifade ederek, "200 metre uzakta tarlada çalışıyorduk. Sesi duyunca koştuk. İlk oluştuğunda ve şimdiki arasında büyük fark var. Obruk genişliyor. Bölgeyi bilmeyenler için tehlikeli bir durum. Çevresinde önlem alınmalı" dedi.