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Kayseri'de bir belediye, festivalde sanatçıya ayırdığı bütçeyi depremzede öğrenciler için kullandı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde belediye, 28. Kültür Turizm ve Üzüm Festivali'nde sanatçıya ayırdığı bütçeyle satın aldığı kırtasiye setlerini, depremzede öğrencilere ulaştırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Eylül 2023 16:00, Son Güncelleme : 06 Eylül 2023 16:08
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Kayseri'de bir belediye, festivalde sanatçıya ayırdığı bütçeyi depremzede öğrenciler için kullandı

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, depremzede öğrenciler için hazırlanan defter, kalem, boya, boyama kitabı ve kalem kutusundan oluşan 5 bin kırtasiye seti, Kahramanmaraş'ın Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, konteyner kentlerde kalan öğrencilere verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, festivalde tercihlerini depremzede öğrencilerden yana kullandıklarını belirtti.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen festivale sanatçı çıkarmama kararı aldığını anlatan İlmek, şunları kaydetti:

"Bu kararı almasaydım, vicdanen rahatsız olurdum. İlçe halkımız sanatçı konusunda beklenti içindeydi. Bu festivalde bizi mazur görsünler. Daha güzel dönemlerde birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapacağız. Ülke olarak hep birlikte gülüp hep birlikte eğleneceğimiz günler yakındır. Bugün, ilçe halkının selamını, sevgisini depremzede kardeşlerimize ulaştırmanın huzurunu yaşıyorum. Ekiplerimiz bölgeye ulaşarak Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile kırtasiye setlerini yerine ulaştırdı. Depremi yaşayan kardeş ilçemiz Göksun ve diğer bölgelerden elimizi çekmeyeceğiz. Çocukların tebessümü her şeyden önemli."

İncesu Belediyesi, 8 Eylül Cuma günü 28. Kültür Turizm ve Üzüm Festivali düzenleyecek.

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