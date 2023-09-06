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Diyarbakır'da düğünde damat ile bir çocuğu silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Tutuklanan zanlı S.A'nın ifadesinden:- "Gelin F.A'yı seviyordum. Birkaç ay önce F.A'yı tanımadığım birine verdiklerini öğrendim. Bunu öğrendikten sonra çok üzüldüm. Bu evliliğin olmasını istemedim"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Eylül 2023 16:46, Son Güncelleme : 06 Eylül 2023 16:48
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Diyarbakır'da düğünde damat ile bir çocuğu silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da bir düğün salonunda damat ile bir çocuğu yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Kayapınar ilçesi Gaziler Semti'nde bir düğün salonunda düzenlenen kına gecesinde damat Ahmet E. ile bir çocuğun yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan S.A. "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

- "Amacım damadı öldürmek değil, düğünü bozmaktı"

Şüpheli S.A, emniyetteki ifadesinde, gelinin amcasının torunu olduğunu ve aynı köyde oturduklarını belirterek, yaklaşık 3 yıl önce istedikleri F.A. ile ailesinin rızası olmadığı için evlenemediğini savundu.

S.A, ifadesinde şunlara yer verdi:

"Gelin F.A'yı seviyordum. Birkaç ay önce F.A'yı tanımadığım birine verdiklerini öğrendim. Bunu öğrendikten sonra çok üzüldüm. Bu evliliğin olmasını istemedim. Bu duygularımı ve fikirlerimi kimseyle paylaşmadım. F.A. akrabamız olduğu için evimize düğün davetiyesi gelmişti. Kına gecesi olduğunu biliyordum ve kınanın olduğu salona gittim. Salonda ışıklar kapanınca damat ve gelinin geleceğini anladığım için dışarıya çıktım. Gelin ve damat salondan içeri girdiği sırada belimden silahımı çektim. Şarjörde 10 mermi vardı. Damadın arkasından yanaşarak ayaklarına doğru ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Sıktıktan sonra silahım elimde göğsüme doğru saklayarak salondan dışarı çıktım."

Daha sonra gittiği bir arkadaşının köyünde polise teslim olduğunu anlatan S.A, "Düğün salonuna gitme amacım damadı öldürmek değil, düğünü bozmaktı. Bacak tarafına sıktım. O sinirle kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Bu olaydan dolayı pişmanım. Keşke olay buralara gelmeseydi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, damat Ahmet E'nin özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

- Olay

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Gaziler Semti'nde damat Ahmet E, dün akşam saatlerinde gelinle salona girdiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda, damat ile seken kurşunların isabet ettiği E.K. isimli çocuk yaralanmıştı.

Ağır yaralanan damat yakınları tarafından özel bir hastaneye, çocuk da sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Polis, kaçan şüpheli S.A'yı gözaltına almıştı. Damadın silahlı saldırıya uğrama anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.

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