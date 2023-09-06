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Altının kilogramı 1 milyon 698 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 698 bin liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Eylül 2023 17:07, Son Güncelleme : 06 Eylül 2023 17:08
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Altının kilogramı 1 milyon 698 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 645 bin lira, en yüksek 1 milyon 700 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 3,2 üzerinde 1 milyon 698 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 454 milyon 121 bin 64,40 lira, işlem miktarı ise 1.485,54 kilogram oldu.

Diğer metallerde ise işlem gerçekleşmedi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, NMGlobal Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese ve Rona Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.646.000,001.968,10
En Düşük1.645.000,001.904,95
En Yüksek1.700.000,001.966,45
Kapanış1.698.000,001.920,50
Ağırlıklı Ortalama1.657.896,471.916,72
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.454.121.064,40
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.485,54
Toplam İşlem Adedi43

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