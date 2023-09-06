Bakan Bolat:İhracatın yıl sonunda 255 milyar dolara çıkmasını öngörüyoruz

'AFAD ile ilk etapta 40 milyon lira Valiliğimizin emrine para gönderdik'
'AFAD ile ilk etapta 40 milyon lira Valiliğimizin emrine para gönderdik'
Kasko Almak İçin 5 Neden!
Kasko Almak İçin 5 Neden!
Sponsorlu İçerik
Orta Vadeli Program ile ilgili Mehmet Şimşek'ten ilk mesaj
Orta Vadeli Program ile ilgili Mehmet Şimşek'ten ilk mesaj
Bakan Özhaseki'den yağış uyarısı
Bakan Özhaseki'den yağış uyarısı
Altının kilogramı 1 milyon 698 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 1 milyon 698 bin liraya yükseldi
Orta Vadeli Program Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı
Orta Vadeli Program Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı
Doktor ve eşinin cansız bedenine ulaşıldı: Selde ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Doktor ve eşinin cansız bedenine ulaşıldı: Selde ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut, İspanya'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut, İspanya'da yakalandı
Erdoğan: OVP ile enflasyon sorununu gündemden kaldıracağız
Erdoğan: OVP ile enflasyon sorununu gündemden kaldıracağız
Cevdet Yılmaz: 2023 yılı enflasyon hedefi yüzde 65
Cevdet Yılmaz: 2023 yılı enflasyon hedefi yüzde 65
Bilişim formatörlüğü görevinde kritik değişiklik
Bilişim formatörlüğü görevinde kritik değişiklik
Gelir İdaresi'nden 'Ek MTV' açıklaması: AYM'den herhangi bir karar çıkmadı
Gelir İdaresi'nden 'Ek MTV' açıklaması: AYM'den herhangi bir karar çıkmadı
Togg'da üretim tam gaz: 3250 kişi çalışıyor
Togg'da üretim tam gaz: 3250 kişi çalışıyor
Bakan Kacır'dan 'ücretsiz internet ve vergisiz telefon' açıklaması
Bakan Kacır'dan 'ücretsiz internet ve vergisiz telefon' açıklaması
MEB, 'merdiven altı' kurslara karşı ihbar hattı kurdu
MEB, 'merdiven altı' kurslara karşı ihbar hattı kurdu
Bakan Koca: Piyasadan çekilen organ nakli ilacının eş değeri var
Bakan Koca: Piyasadan çekilen organ nakli ilacının eş değeri var
Meral Akşener: Ankara ve İstanbul dahil 81 ilde aday çıkaracağız
Meral Akşener: Ankara ve İstanbul dahil 81 ilde aday çıkaracağız
Bakan Koca duyurdu: Kırklareli'ndeki selde doktor ve eşi de kayıp
Bakan Koca duyurdu: Kırklareli'ndeki selde doktor ve eşi de kayıp
İkinci el otomobilde fiyatlar düştü
İkinci el otomobilde fiyatlar düştü
İstanbul dahil 17 ile yeni uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor
İstanbul dahil 17 ile yeni uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor
Küçükçekmece ve Başakşehir'de selde ölümlere ilişkin soruşturma
Küçükçekmece ve Başakşehir'de selde ölümlere ilişkin soruşturma
'İsviçre'de ders kitapları çocuklara zimmetleniyor'
'İsviçre'de ders kitapları çocuklara zimmetleniyor'
İstanbul'da sağanak: Can kaybı 2'ye yükseldi
İstanbul'da sağanak: Can kaybı 2'ye yükseldi
Togg Fabrikası'nda bir ilk: CHP'li vekillerden Togg'a övgü
Togg Fabrikası'nda bir ilk: CHP'li vekillerden Togg'a övgü
Gençlere ücretsiz internet ve vergisiz telefonda tarih belli oldu
Gençlere ücretsiz internet ve vergisiz telefonda tarih belli oldu
Erdoğan'dan Hakem Kurulu'nun 'zam kararına' dair açıklama
Erdoğan'dan Hakem Kurulu'nun 'zam kararına' dair açıklama
Doktorların 'yürüyemez' dediği polis Selma'nın hayran bırakan hikayesi
Doktorların 'yürüyemez' dediği polis Selma'nın hayran bırakan hikayesi
Borsadan tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı
Eski bakanlardan Necmettin Cevheri vefat etti
Eski bakanlardan Necmettin Cevheri vefat etti
Kırklareli'ndeki selde 2 can kaybı: Kayıp 4 kişi aranıyor
Kırklareli'ndeki selde 2 can kaybı: Kayıp 4 kişi aranıyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Bolat:İhracatın yıl sonunda 255 milyar dolara çıkmasını öngörüyoruz

"Program (OVP) döneminin sonu olan 2026 yılında ise ihracatımızın 300 milyar doları aşmasını hedefliyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Eylül 2023 17:09, Son Güncelleme : 06 Eylül 2023 17:32
Yazdır
Bakan Bolat:İhracatın yıl sonunda 255 milyar dolara çıkmasını öngörüyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatın, 6 Şubat depremlerinin olumsuz etkileri, küresel ekonomi ve ticaretteki zayıf görünüme rağmen yıl sonunda 255 milyar dolara çıkmasını öngördükleri ifade etti.

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde açıklanan, 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyesi bakanlar ve başkanlar ile özel sektörün çatı kuruluşu temsilcilerinin iştirakiyle gerçekleştirilen OVP Tanıtım Toplantısı'na katıldığını bildiren Bolat, şunları kaydetti:

"2024-2026 dönemini kapsayan OVP'de, deprem afetinin yaralarının sarılması ve afet risklerinin azaltılması ile makroekonomik ve finansal istikrarı sağlayan, enflasyonla mücadele odağında kalıcı fiyat istikrarını hedefleyen, yatırım, istihdam, üretim, ihracatı önceleyen, sosyal adaleti ve refahı artıran politikalarımız ile temel makroekonomik hedeflerimizi belirledik."

Bolat, OVP kapsamında, 6 Şubat depremlerinin olumsuz etkilerinin yanı sıra küresel ekonomi ve ticaretteki zayıf görünüme rağmen ihracatın 2023 yılında 255 milyar dolara çıkmasını öngördüklerine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Program döneminin sonu olan 2026 yılında ise ihracatımızın 300 milyar doları aşmasını hedefliyoruz. Program döneminde 2023 yılında 42,5 milyar dolar olması beklenen cari işlemler açığının kademeli bir şekilde 2026 yılında 30 milyar dolar seviyelerine düşürülmesini hedefliyoruz. Böylelikle, 2023 yılında yüzde 4 seviyesinde olan cari işlemler açığının gayri safi yurt içi hasıla içindeki payını, 2026 yılında yüzde 2,3 seviyesine düşüreceğiz. Ülkemizin üretim kapasitesini teknolojik dönüşüm ile güçlendirerek, cari işlemler hesabındaki sürdürülebilir iyileşmeyi sağlamayı amaçlıyoruz. Bu vesileyle, daha düşük ithalat rakamları ile daha yüksek ekonomik büyüme seviyelerine ulaşmayı hedefliyoruz. Orta Vadeli Programımızın Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda tüm milletimiz, ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

- Şimşek'ten OVP paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de OVP'nin açıklanmasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Orta Vadeli Program: Makro-finansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm." ifadesini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz