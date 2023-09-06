Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 10'u FETÖ mensubu 16 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişinin yakalandığını, yakalananlardan 10'unun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğunu bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Eylül 2023 17:26, Son Güncelleme : 06 Eylül 2023 17:28
MSB'den yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 10'unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.