Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Eylül 2023 17:50, Son Güncelleme : 06 Eylül 2023 17:38
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|26,8000
|26,8010
|26,8190
|26,8200
|Avro
|28,7520
|28,7530
|28,7300
|28,7310
|Sterlin
|33,5560
|33,6730
|33,4160
|33,5330
|İsviçre Frangı
|30,0800
|30,2260
|29,9490
|30,1000
|ANKARA
|ABD Doları
|26,7700
|26,8500
|26,7890
|26,8690
|Avro
|28,7120
|28,7920
|28,6900
|28,7700
|Sterlin
|33,4960
|33,7060
|33,3560
|33,5660