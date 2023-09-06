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Gün sonu döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Eylül 2023 17:50, Son Güncelleme : 06 Eylül 2023 17:38
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Gün sonu döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALIÇARŞAMBA
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları26,800026,801026,819026,8200
Avro28,752028,753028,730028,7310
Sterlin33,556033,673033,416033,5330
İsviçre Frangı30,080030,226029,949030,1000
ANKARA
ABD Doları26,770026,850026,789026,8690
Avro28,712028,792028,690028,7700
Sterlin33,496033,706033,356033,5660

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