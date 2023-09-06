Afyonkarahisar'da tüfekle vurulan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yapılan incelemenin ardından İ.K'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

E.S, yanında getirdiği pompalı tüfekle, İ.K. ve K.K'ye ateş etti.

Alınan bilgiye göre, E.S, Erenler Mahallesi'nde aralarından husumet bulunan İ.K. ve K.K. ile karşılaştı.

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