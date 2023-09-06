OVP boyunca istihdamın yıllık ortalama 909 bin kişi artması bekleniyor

'AFAD ile ilk etapta 40 milyon lira Valiliğimizin emrine para gönderdik'
'AFAD ile ilk etapta 40 milyon lira Valiliğimizin emrine para gönderdik'
Kasko Almak İçin 5 Neden!
Kasko Almak İçin 5 Neden!
Sponsorlu İçerik
Orta Vadeli Program ile ilgili Mehmet Şimşek'ten ilk mesaj
Orta Vadeli Program ile ilgili Mehmet Şimşek'ten ilk mesaj
Bakan Özhaseki'den yağış uyarısı
Bakan Özhaseki'den yağış uyarısı
Altının kilogramı 1 milyon 698 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 1 milyon 698 bin liraya yükseldi
Orta Vadeli Program Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı
Orta Vadeli Program Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı
Doktor ve eşinin cansız bedenine ulaşıldı: Selde ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Doktor ve eşinin cansız bedenine ulaşıldı: Selde ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut, İspanya'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut, İspanya'da yakalandı
Erdoğan: OVP ile enflasyon sorununu gündemden kaldıracağız
Erdoğan: OVP ile enflasyon sorununu gündemden kaldıracağız
Cevdet Yılmaz: 2023 yılı enflasyon hedefi yüzde 65
Cevdet Yılmaz: 2023 yılı enflasyon hedefi yüzde 65
Bilişim formatörlüğü görevinde kritik değişiklik
Bilişim formatörlüğü görevinde kritik değişiklik
Gelir İdaresi'nden 'Ek MTV' açıklaması: AYM'den herhangi bir karar çıkmadı
Gelir İdaresi'nden 'Ek MTV' açıklaması: AYM'den herhangi bir karar çıkmadı
Togg'da üretim tam gaz: 3250 kişi çalışıyor
Togg'da üretim tam gaz: 3250 kişi çalışıyor
Bakan Kacır'dan 'ücretsiz internet ve vergisiz telefon' açıklaması
Bakan Kacır'dan 'ücretsiz internet ve vergisiz telefon' açıklaması
MEB, 'merdiven altı' kurslara karşı ihbar hattı kurdu
MEB, 'merdiven altı' kurslara karşı ihbar hattı kurdu
Bakan Koca: Piyasadan çekilen organ nakli ilacının eş değeri var
Bakan Koca: Piyasadan çekilen organ nakli ilacının eş değeri var
Meral Akşener: Ankara ve İstanbul dahil 81 ilde aday çıkaracağız
Meral Akşener: Ankara ve İstanbul dahil 81 ilde aday çıkaracağız
Bakan Koca duyurdu: Kırklareli'ndeki selde doktor ve eşi de kayıp
Bakan Koca duyurdu: Kırklareli'ndeki selde doktor ve eşi de kayıp
İkinci el otomobilde fiyatlar düştü
İkinci el otomobilde fiyatlar düştü
İstanbul dahil 17 ile yeni uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor
İstanbul dahil 17 ile yeni uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor
Küçükçekmece ve Başakşehir'de selde ölümlere ilişkin soruşturma
Küçükçekmece ve Başakşehir'de selde ölümlere ilişkin soruşturma
'İsviçre'de ders kitapları çocuklara zimmetleniyor'
'İsviçre'de ders kitapları çocuklara zimmetleniyor'
İstanbul'da sağanak: Can kaybı 2'ye yükseldi
İstanbul'da sağanak: Can kaybı 2'ye yükseldi
Togg Fabrikası'nda bir ilk: CHP'li vekillerden Togg'a övgü
Togg Fabrikası'nda bir ilk: CHP'li vekillerden Togg'a övgü
Gençlere ücretsiz internet ve vergisiz telefonda tarih belli oldu
Gençlere ücretsiz internet ve vergisiz telefonda tarih belli oldu
Erdoğan'dan Hakem Kurulu'nun 'zam kararına' dair açıklama
Erdoğan'dan Hakem Kurulu'nun 'zam kararına' dair açıklama
Doktorların 'yürüyemez' dediği polis Selma'nın hayran bırakan hikayesi
Doktorların 'yürüyemez' dediği polis Selma'nın hayran bırakan hikayesi
Borsadan tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı
Eski bakanlardan Necmettin Cevheri vefat etti
Eski bakanlardan Necmettin Cevheri vefat etti
Kırklareli'ndeki selde 2 can kaybı: Kayıp 4 kişi aranıyor
Kırklareli'ndeki selde 2 can kaybı: Kayıp 4 kişi aranıyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

OVP boyunca istihdamın yıllık ortalama 909 bin kişi artması bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Orta Vadeli Program boyunca istihdamın yıllık ortalama 909 bin kişi artmasının öngörüldüğünü, işsizlik oranın ise 2026 yılında yüzde 9,3 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini bildirdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Eylül 2023 19:59, Son Güncelleme : 06 Eylül 2023 19:48
Yazdır
OVP boyunca istihdamın yıllık ortalama 909 bin kişi artması bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) döneminde özellikle işgücü piyasasına yönelik yapısal reformların hayata geçirilmesinin öngörüldüğünün altını çizerek, program boyunca istihdamın yıllık ortalama 909 bin kişi artmasının beklendiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı açıklamasında, ilgili tüm kesimlerle istişare içerisinde hazırlanan OVP'nin, yeni dönemde ekonomi politikalarında öngörülebilirliği artırarak, beklentilere yön vermesi ve yatırım ortamına önemli katkı sunmayı amaçladığı kaydedildi.

OVP'nin temel amaçlarından birinin, iç ve dış dengenin sağlandığı istikrarlı bir büyüme ortamını sürdürürken enflasyonun dönem sonunda tek haneli seviyelere düşürülmesini sağlayarak refahı artırmak olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu dönemde yapısal dönüşümlerin yanı sıra sıkı parasal duruş ve mali disiplin temel makroekonomik politika araçları olacak. Bu kapsamda, girdi maliyetlerini azaltıcı ve toplam arzı artırıcı tedbirler sürdürülecek. Türkiye'nin potansiyel büyüme oranlarının artırılmasına odaklanılarak yeşil ve dijital dönüşüme özel önem verilecek. Türkiye'nin hem mal hem de hizmet ticareti uluslararası rekabet gücü güçlendirilecek. Yurt içi tasarrufların artırılması, kaynak dağılımında etkinliğin sağlanması, sermaye piyasalarının geliştirilmesi yoluyla finansmana erişimin kolaylaştırılması, finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması ve makroihtiyati tedbirlerde sadeleştirmeye gidilmesi suretiyle piyasa ekonomisiyle uyumlu şekilde finansal istikrarın desteklenmesi amaçlanıyor."

- Reform adımları kademeli şekilde devreye alınacak

Türkiye Yüzyılı'na girerken fiyat ve finansal istikrarını gözeten, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomik büyümeyi hedef alan, serbest piyasa ve rekabet ortamında verimliliği artırarak makroekonomik dengeleri gözeten ve yapısal reformlarla desteklenen şeffaf, tutarlı, öngörülebilir ve uluslararası normlara uygun bir yaklaşım izleneceğine işaret edilen açıklamada, yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekleyen büyümenin sağlanması amacıyla para, maliye ve gelirler politikaları koordinasyon içerisinde yürütülerek bu alanlardaki reform adımları kademeli bir şekilde devreye alınacağı aktarıldı.

Program döneminde özellikle işgücü piyasasına yönelik yapısal reformların hayata geçirilmesinin öngörüldüğüne kaydedilen açıklamada, "Program boyunca istihdamın yıllık ortalama 909 bin kişi artması ve işgücüne katılım oranlarındaki öngörülen artışa rağmen işsizlik oranının kademeli olarak gerilemesi ve 2026 yılında yüzde 9,3 seviyesinde gerçekleşmesi tahmin ediliyor." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, 2024 yılında başlaması öngörülen dezenflasyon sürecinin devamında TÜFE'nın yıllık artış hızının 2026 yılı sonunda yüzde 8,5 ile tek haneye düşürülmesinin amaçlandığı bildirildi.

- Teknoloji transferine dayalı ortaklıkları içeren yatırımlar teşvik edilecek

Açıklamada, teknoloji transferine dayalı ortaklıkları içeren yatırımlar teşvik edileceğine vurgu yapılarak, şunlar kaydedildi:

"İhracat potansiyeli yüksek alanlarda uluslararası markalaşma faaliyetleri desteklenecek. Lojistik açıdan uygun bölge ve ülkelerde uluslararası lojistik dağıtım ağlarının yaygınlaştırılması ve etkin işletilmesine destek sağlanacak. Bu çerçevede OVP sürecinde, cari işlemler açığı/GSYH oranının kademeli olarak yüzde 2,3'e indirilmesi öngörülüyor. Başta yatırım kredileriyle olmak üzere finans sektörünün yüksek katma değerli ve ihracata katkı sunan sektörleri desteklemesi ve tasarruflara aracılık faaliyetini etkin ve verimli bir şekilde yürütmesi için gerekli politika adımları atılarak düzenlemelerde sadeleştirme yoluyla finansal istikrar desteklenecek. Nitekim makroihtiyati sadeleşme, dijital Türk lirası, İstanbul Finans Merkezinin katılım finansta öncü konuma yükselmesi gibi tedbirler bu yapısal dönüşümü destekleyecek."

Bu Habere Tepkiniz