İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Kırklareli'nde sağanağın ardından meydana gelen sel ve su baskınlarına ilişkin, "Biz İçişleri Bakanlığı olarak, AFAD ile ilk etapta 40 milyon lira Valiliğimizin emrine para gönderdik. Valiliğimiz süratle kaymakamlarımızla istişare ederek bu sayıların karşılığı olarak onlara gerekli ödemeleri yaptı. Bazı kaymakamlarımız evraklarını hızlı bitirdiler. Onlar hesaplarına bu konut ve iş yeriyle ilgili para aktarmaya başladılar." dedi.

Bakan Yerlikaya, Başakşehir'de selde hayatını kaybeden Yıldız Yurtseven (57) için ilçedeki Hz. Hüseyin Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da sağanak sebebiyle oluşan selden dolayı 2 kişinin vefat ettiğini belirten Yerlikaya, ölenlerden birisinin yabancı uyruklu olduğunu söyledi.

Yerlikaya, merhum Yurtseven'in ailesi başta olmak üzere herkese başsağlığı dileyerek, "Gerçekten çok üzüntülüyüm. Öncelikle İstanbullu hemşerilerime yürekten geçmiş olsun diliyorum. Sadece acımız İstanbul için değil. Aynı zamanda dün saat 08.30-09.00 aralarında Kırklareli İğneada Sisli Vadi'de bungalov evde misafir olan, kalan 16 vatandaş da büyük sıkıntı çekti. Bu bize malum olur olmaz başta Valimiz olmak üzere AFAD Başkanımız, itfaiye, emniyet, jandarma, askeri birlikler oraya yetişti. Orada zor durumda olan vatandaşlarımızdan 10'unu kurtardık. Maalesef 6'sına ulaşamadık. Arama tarama faaliyetleri dünden itibaren bugün de devam ediyor. Dün 2'sinin cansız bedenine ulaştık. Bugün de bir saat öncesine kadar 3'ünü bulduk. Biri halen kayıp." diye konuştu.

- "Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından süreç takip ediliyor"

Konuyla ilgili yetkililerden sürekli bilgi aldığını aktaran Yerlikaya, şu anda arama kurtarma faaliyetlerine katılan askeri birlikler ile AFAD gönüllülerinin 900'ün üzerinde olduğunu dile getirdi.

Bakan Yerlikaya, bölgenin ormanlarla kaplı ve son derece derin bir vadi olduğuna dikkati çekerek, "Bir anlık yağmurun getirmiş olduğu sel gücüyle ağaçları kökünden söken, çok büyük bir tahribat olduğunu biliyoruz. Ümit ediyorum bugün hava kararmadan arkadaşlarımız o büyük heyecanla bir emekle diğer vatandaşımızı da bulur." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığının konuyla ilgili açıklama yaptığını aktaran Yerlikaya, "Oranın sahibi ve ruhsat süreciyle ilgili usulsüzlükle ilgili tespitler olduğu, dolayısıyla bir gözaltı işlemi olduğunu biliyorsunuz. Medyaya yansıtıldı bu süreç. Zaman içerisinde gelişmeleri hep birlikte izleyeceğiz." dedi.

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul ile Kırklareli'ndeki sürecin an be an takip edildiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın) Talimatlarını alıyoruz. Gerek İstanbul'da gerek Kırklareli'nde diğer sel bölgelerinde de yaşandığı gibi her zaman devletimizin, hükümetimizin yardımının selden zarar gören vatandaşlarımızın üzerinde olduğunu biliyorsunuz. Sayın Valimiz, AFAD İl Müdürümüz, AFAD Başkanımız, buradaki tüm kamu kurum ve kuruluşları büyük bir gayretle selden kaynaklanan su basmalarının vermiş olduğu sıkıntıları giderme noktasında gayret gösteriyor. Başakşehir Belediye Başkanımız, sağ olsun ilk anından itibaren daha uyumadı desek yalan olmaz. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Arnavutköy Belediye Başkanımıza dün gece gitmiştim. Sultangazi, Eyüpsultan, Küçükçekmece'de şu ana kadar tespit edilmiş, bize intikal eden ve suyun basmasından kaynaklanan olumsuzluğu giderme noktasındaki gayretler devam etti. Çoğu, yüzde 90'ın üzerinde bitirildi."

- "Mutlaka ama mutlaka bir yardım ödemesinde bulunacağız"

İhbarların çoğunda sorunların çözüldüğüne dikkati çeken Yerlikaya, "564 konutla ilgili su basmasından bahsediyoruz. Beş ilçemizde iş yerindeki su basmalarının sayısı da 744. Bu arada il emniyetimiz, ilçe emniyetimizin koordinasyonlarıyla 172 araçta selle ilgili zarar olduğu tespit edildi. Biz İçişleri Bakanlığı olarak, AFAD ile ilk etapta 40 milyon lira Valiliğimizin emrine para gönderdik. Valiliğimiz süratle kaymakamlarımızla istişare ederek bu sayıların karşılığı olarak onlara gerekli ödemeleri yaptı. Bazı kaymakamlarımız evraklarını hızlı bitirdiler. Onlar hesaplarına bu konut ve iş yeriyle ilgili para aktarmaya başladılar. " değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, ön zarar tespitini yaptıklarını belirterek, muhtemelen bunun yarın tamamlanacağını dile getirdi.

Hemen akabinde kesin zarar tespitleri yapacaklarını, bu bittikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da her zaman ifade ettiği gibi bu zararlar için mutlaka bir yardım ödemesinde bulunacaklarını kaydeden Yerlikaya, "Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. İlçe belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. İtfaiye, İSKİ'ye teşekkür ediyorum. Valimize her zaman an be an sürecin içerisinde bulunmasından dolayı ekibine, kendisine teşekkür ediyorum, Allah tekrarından korusun diyorum." dedi.

İklim değişikliği nedeniyle uyarılara uyulması gerektiğine dikkati çeken Yerlikaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Medyamız, kurumlarımız aracılığıyla, hep beraber vatandaşlarımıza yapmış olduğumuz uyarıları dikkate alalım. Dikkate alalım ve tedbirli olalım diyorum. Bu sürecin başladığı andan itibaren medyamız gerçekten çok özverili gayret gösterdi. Ben burada bulunan arkadaşlarımızın şahsında tüm medya mensubu arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum."