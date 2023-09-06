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Erdoğan, ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi üyelerini kabul etti

"Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların, ifade özgürlüğü bahanesiyle savunulamayacağını, bunların toplumsal huzur ve istikrarı hedef aldığını, Amerikan Kongresi başta olmak üzere tüm siyasi çevrelere etkili şekilde anlatmanızı bekliyorum"- "Türkiye karşıtı lobilerin karalama kampanyalarının etkisiz hale getirilmesinde de sizlerin desteğinin faydalı olacağına inanıyorum"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Eylül 2023 22:48, Son Güncelleme : 06 Eylül 2023 22:50
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Erdoğan, ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi üyelerinden "Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların, ifade özgürlüğü bahanesiyle savunulamayacağını, bunların toplumsal huzur ve istikrarı hedef aldığını", Amerikan Kongresi başta olmak üzere tüm siyasi çevrelere etkili şekilde anlatmalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) Genel Sekreteri Usame Cemal ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Konuşmasına besmeleyle başlayan ve heyet üyelerini selamlayan Erdoğan, heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Heyete ABD'deki Müslümanların selamlarını getirdikleri için teşekkür eden Erdoğan, "6 Şubat deprem felaketiyle ilgili yürüttüğünüz çalışmalar ve dayanışmanız için ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Afet bölgesindeki vatandaşlarımız için topladığınız 100 milyon dolara ulaşan ayni ve nakdi yardımlar gönüllerimizin her daim bir olduğunu göstermiştir. Rabb'im birlik ve beraberliğimizi daim eylesin." diye konuştu.

Müslümanlar olarak terörden nefret suçlarına, birçok sorunla aynı anda mücadele ettiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Batı'da her geçen gün yaygınlaşan İslam düşmanlığı endişelerimizi artırıyor. Bu hastalıklı ruh hali karşısında Müslümanların seslerinin duyurulması için gösterdiğiniz gayretleri yakından izlerken, takdirle karşılıyorum. Ümmetimizin İslam düşmanlığı, hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığa karşı durması ve birlik içerisinde olması bu tehditle mücadelede hayati öneme sahiptir."

Erdoğan, hoşgörüyü ve kardeşliği temel alan sahih İslam anlayışının anlatılması amacıyla konseyin üstlendiği görevin önemine işaret ederek, "Müslüman toplumu olarak Amerika'da güçlü olmanız tüm İslam alemine de örnek oluyor, güç ve ilham kaynağı teşkil ediyor. Müslümanların dünya genelinde yaşadığı sıkıntılar karşısında sizlerin sesinin daha fazla duyulması bu bakımdan gereklidir." dedi.

- "Bu açık bir nefret suçudur ve barbarlıktır"

Avrupa'da kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara "ifade özgürlüğü" kisvesi altında izin verilmesini kabul etmediklerini her vesileyle dile getirdiklerini belirterek, "Bu açık bir nefret suçudur ve barbarlıktır. İsveç'te, Hollanda'da ve bilhassa Danimarka'da tekrarlanan saldırılar, demokrasi ve insan haklarının bu coğrafyada yerleşmediğini gösteriyor. İslam'a ve Müslümanlara karşı yapılan bu saldırılara göz yumanların insani değerleri ne kadar içselleştirdiklerini her olayda bir kez daha görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ve İnsan Hakları Konseyi'nde kutsal kitaplara yönelik her türlü şiddet eylemini, uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendiren kararların kabul edilmesinin önemli gelişmeler olduğunu vurgulayan Erdoğan, Konsey heyetine şöyle seslendi:

"Tabii bu kararların uygulamaya yansımalarını temin etmemiz gerektiği de ortadadır. Türkiye olarak, ilgili ülkelere bu nefret suçlarını gerçekleştirenlere karşı gerekli tedbirleri almaları konusunda çağrılarda bulunmaya devam ediyoruz. Konuyu aynı hassasiyetle İslam İşbirliği Teşkilatımızın gündeminde tutma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bir çoğunuz Amerika'da siyasi çevrelere erişim bakımından önemli roller oynuyorsunuz. Yerel ve federal siyasette temsilcileriniz bulunuyor. Bu etkiyi de kullanarak Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların, ifade özgürlüğü bahanesiyle savunulamayacağını, bunların toplumsal huzur ve istikrarı hedef aldığını, Amerikan Kongresi başta olmak üzere tüm siyasi çevrelere etkili şekilde anlatmanızı bekliyorum. Türkiye karşıtı lobilerin karalama kampanyalarının etkisiz hale getirilmesinde de sizlerin desteğinin faydalı olacağına inanıyorum. Terör örgütleri, PKK, PYD, YPG ve FETÖ'ye dair gerçeklerin Amerikan kamuoyuna aktarılması hususunda da katkılarınızı bekliyorum. Amerika'daki Türk toplumuyla yakın temaslarınızın artarak sürmesini temenni ediyorum"

Erdoğan, Külliye'ye teşriflerinden dolayı konsey üyelerine teşekkürlerini ileterek, "Buluşmamızın hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta bizler de Amerika seyahatini geniş bir heyetle gerçekleştirecek ve orada da etraflıca toplantılarımızı devam ettireceğiz." diye konuştu.

- "Tarihi bir seçim zaferi kazandınız"

Genel Sekreter Cemal de Erdoğan ile bir arada olmaktan duyduğu onur ve memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bugün buraya sizleri tebrik etmek için geldik. Tarihi bir seçim zaferi kazandınız. Bu seçim zaferi yalnızca sizin ya da Türkiye'nin zaferi olmakla kalmıyor, bütün Müslüman dünyasının esasında bir zaferi olarak görünmektedir. İnanıyoruz ki siz bütün dünyadaki Müslümanlara destek olmaya devam etmek için elinizden geleni yapacaksınız ve Allah da sizlere destek olacaktır. Sadece Amerika'daki Müslümanlar değil bütün Müslüman dünyası sizler için dua ediyor, etmiştir ve Allah da bu dualarımızı kabul etmiştir."

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve diğer ilgililer eşlik etti.

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