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7 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları

7 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2023 00:03, Son Güncelleme : 07 Eylül 2023 00:06
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7 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türk Dünyası Yüzyılı: Siyasi, Ekonomik İlişkilerde Yeni Rol Modeli" konulu Türkiye-Azerbaycan Ortak Konferansı'na katılacak, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ı kabul edecek.

(Ankara/11.00/TBMM/15.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Valiliği ziyaret edecek, Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma, Açılış, Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'ne katılacak.

(Erzincan/15.30/16.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Avrupa Birliği Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi'yi kabul edecek.

(Ankara/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Özbekistan'da Uluslararası Gıda Güvenliği Konferansı'na katılacak.

(Semerkant)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin kültürel miras istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuş Cenneti ve Atakum Sahil'de incelemede bulunacak, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Yeni Samsun Müzesi incelemesinin ardından turizm sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Samsun/13.00/14.30/15.15/16.00/16.30)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve bir milli futbolcu, 2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda 8 Eylül Cuma günü Ermenistan'la yapacakları maç öncesi Eskişehir Yeni Stadyumu'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını da statta yapacak.

- Ermenistan Teknik Direktörü Oleksandr Petrakov ve takımdan bir futbolcu da statta düzenlenecek basın toplantısına katılacak; takım son antrenmanına çıkacak.

(Eskişehir/19.15/20.00/18.00/18.30)

2- Türkiye'nin çok sayıda branşta mücadele verdiği Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası, İtalya'da sürüyor.

(Padova)

3- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'a kadınlarda yarı final müsabakalarıyla devam edilecek.

(New York)

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