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Afetzedelere bağışlanacak konutlara KDV istisnası

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan afetzedelere konut bağışlayanlara sağlanacak KDV istisnasına ilişkin yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Haber Giriş : 07 Eylül 2023 07:48, Son Güncelleme : 07 Eylül 2023 07:50
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Afetzedelere bağışlanacak konutlara KDV istisnası

Buna göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile imzalanan protokol kapsamında afetzedelere bağışlanacak konutların inşası dolayısıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetler, 31 Aralık 2024 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna olacak.

Bu kapsamda yapılan teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilecek. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler kanunun 32. maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilecek.

Birinci fıkrada yer alan süreyi bir yıla kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı; istisna kapsamına girecek teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisna ve iadeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili.

İşyeri, fabrika, AVM, cami, okul, hastane ve sosyal tesisler istisna dışı

İstisna kapsamına; afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile imzalanan protokol kapsamında afetzedelere bağışlanacak konutların inşası dolayısıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetler giriyor.

Uygulamaya göre, konut niteliğinde olmayan yapıların (işyeri, fabrika, alışveriş merkezi, cami, park, okul, hastane, sosyal tesis gibi) inşası ile mevcut konutların tadil, bakım ve onarımına ilişkin mal ve hizmet alımları istisna kapsamına girmeyecek.

AFAD ile protokol imzalanacak

uygulamaya göre, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının istisnadan yararlanabilmesi için AFAD ile bağış protokolü imzalaması şart.

İstisna, konutun inşasına yönelik mal ve hizmet alımlarını kapsayacak. Bir arada bulunan konutların yapımına ilişkin altyapı işleri, site içi yollar, istinat duvarı, perde duvarı, çevre duvarı ve benzerlerine ilişkin mal ve hizmetler istisna kapsamında değerlendirilir. Çocuk parkı, bahçe düzenlemesi, havuz, pergole, kamelya, spor alanı ve benzerlerinin yapımına ilişkin mal ve hizmet alımları istisna kapsamında değerlendirilmeyecek.

Ayrıca konutların mütemmimi niteliğindeki mutfak dolabı, konut sahibi kişilerce sökülüp taşınamayacak olan banyo dolabı ve vestiyer, panel radyatör, kombi, duşakabin, küvet ve benzerleri istisna kapsamında yer alacak. Mobilya, beyaz eşya, perde, avize, televizyon ve benzeri eşyalar istisna kapsamında değerlendirilmeyecek.

AFAD'a nakdi olarak yapılan bağışlar kullanılarak AFAD tarafından yaptırılan konutlara ilişkin mal ve hizmet alımlarında bu madde kapsamında istisna uygulanması mümkün olmayacak.

Söz konusu istisnadan, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, KDV mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın yararlanacak.

Kaynak: Bloomberg

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