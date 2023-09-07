Üniversite mezunu artıyor üretimde çalışan krizi büyüyor

Mavi yaka ve ara kademe pozisyonlarda Türkiye'nin önde gelen dijital istihdam platformu olarak hizmet veren Eleman.net, işverenlerin çalışan arayışına çözüm odaklı çalışıyor.

İş arama ve iş işe alım süreçlerinde ihtiyaçlara hızlıca cevap verdiklerini dile getiren Eleman.net CEO'su Murat Günay, bugüne kadar 1 milyon kişiyi istihdama kazandırdıklarını anlattı. Türkiye'de çalışmak isteyenlerin iş bulmakta zorlandıklarını buna karşın işverenlerin de çalıştıracak kişi bulamamaktan şikayet ettiklerinin altını çizen Günay, "Günümüzde birçok iş arayan aday üniversite mezunu olduğu için masa başı iş arıyor.

Ancak ülkemizde bu kadar masa başı iş bulunmuyor. İşverenlerin çoğu ise üretimde çalışacak adaylar arıyor ve genellikle asgari ücret ile çalıştırmak istiyorlar. Ayrıca çoğu şirketler altı gün çalışmayı tercih ettiği için çalışanlar üretim alanındaki şirketlere yanaşmıyor" diye konuştu.

Gelinen noktada insanların meslek liselerine ve meslek yüksekokullarına yönlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Günay, aksi durumda gelecekte üretim alanında çalışan krizinin giderek büyüyeceğini söyledi. Günay, çalışanların ve işverenlerin gerek çalışma standartları gerek maaşları gerekse çalışma gün sayısı gibi çeşitli başlıklarda orta noktada buluşmasının istihdamı artıracağını belirtti.

"1 milyon kişiyi istihdama kazandırdık"

Bugüne kadar 50 milyondan fazla iş başvurusuna aracılık ettiklerini ve yaklaşık 1 milyona yakın kullanıcıyı istihdama kattıklarını söyleyen Günay, sitelerinde her ay ortalama 20 binden fazla ilan yayınlandıklarını belirtti.

Mavi yaka ve ara kademe pozisyonunda 350 binden fazla üye firmaya ve 15 milyondan fazla iş arayana hizmet sunduklarını anlatan Günay, "Üye firmalarımıza yakınımdaki aday, aday ile anında mesajlaşma, sosyal medya desteği, video cv, Metaverse ve SMS uygulaması gibi birçok olanağı sunuyoruz" dedi.

İşveren firmaların sundukları şartlara uygun adaylara çabucak ulaşma imkanı sağladıklarını kaydeden Günay, aradıkları kriter ve maaş aralığı da çalışan beklentisini karşılıyorsa kısa sürede istihdam etme olanağının doğduğuna işaret etti. İŞKUR'dan ya da geçmişteki sarı sayfalardan en büyük farklarının dijital platformda yer almaları olduğunu söyleyen Günay, "İnsanlar zamandan ve mekandan bağımsız olarak iş başvurusunda bulunuyor, mülakat gerçekleştirebiliyor ve işe girebiliyor.

Bir yandan şirketler kısa sürede istedikleri kadar CV inceleyip adayla görüşme yakalarken diğer yandan da adaylar istedikleri kadar şirkete hızlı bir şekilde başvuru yapabiliyor" diye konuştu. Online iş arama sektörünün sunduğu yenilikler ve kolaylıklar bakımından her geçen gün büyüdüğünü ve geliştiğini söyleyen Günay, hem işverene hem de iş arayan adaylara sunulan fırsatların dikkat çekici olduğunu belirtti.

"Hedef 100 bin öğrenciye ulaşmak"

Günay, yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin iş hayatına dahil olmada yaşadıkları zorlukların önüne geçmek amacıyla İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu ile işbirliği protokolü imzaladıklarını söyledi. Gençlerin iş hayatına emin adımlarla hazırlanması ve kariyer yolculuklarına güzel bir şekilde başlayabilmesi için bu tip protokollere devam etmeyi planladıklarını anlatan Günay, "Hedefimiz 100 bin öğrenciye ulaşmak.

Şişli Meslek Yüksekokulu'nun yanı sıra birçok üniversite ile de protokol yaptık. Arel, Aydın, Yeni Yüzyıl, Ticaret, Medipol, Işık, Yeditepe, Adıgüzel Meslek Yüksekokulu, Beykoz üniversiteleriyle de iş birliği yapıyoruz. Ayrıca üniversiteler ve meslek yüksekokulları için yakında tüm Türkiye'yi kapsayacak bir tura da çıkacağız" dedi.

Nilgün ÖZDEMİR