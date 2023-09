Restoranda yeme-içme azaldı gel-al ve eve servis patladı

Salgın sonrası artan enflasyonist baskı, tüketim alışkanlıklarına da yansıdı. Yüksek fiyatlar nedeni ile dışarda yemek yeme alışkanlığı azalırken, eve servis ve Gel-Al'ın (Take Away) payı hızla arttı. Çelebi Gıda ve Little Caesars Türkiye CEO'su Banu Arıduru, restoranda yeme içmenin payının salgın öncesine göre yüzde 72'den yüzde 43'lere kadar gerilediğini, bu dönemde gel-al ve eve servisin payında kalıcı artışlar yaşandığını aktardı. Little Caesars Türkiye'nin 'Gel-Al'da yüzde 40 indirim kampanyası ile ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Arıduru, "Restoranda yeme içme pandemi öncesi yüzde 72'lik paya sahipti. Ardından yüzde 20 ile gel-al ve yüzde 9 ile de eve servis geliyordu. Pandemi çok büyük etki yarattı. Restoranların payı o dönem yüzde 43'lere kadar geriledi. Ancak trendlerde kalıcı bir değişim oldu. Hem gel-al hem de eve servis oransal anlamda reel bir büyüme gösterdi. Artık restoranda daha az yeme- içme tercih ediliyor. Yüzde 72 olan rakam yüzde 57'lere geriledi. Aradaki payı gel-al ve eve servis aldı" dedi.

Pizza pazarı 2026'ya kadar %86 büyüyecek

Yeme-içme pazarında toplam büyümeden de bahseden Arıduru, pazarın 2022 ile 2027 arasında yüzde 19 büyümesinin beklendiğini belirterek, pizza pazarında ise 2026'ya kadar yüzde 86 büyüme beklendiğini kaydetti. Gelişmelere paralel olarak toplam Pazar içinde pizzanın payının yüzde 27'den yüzde 42'ye çıkacağını anlatan Arıduru, "Pizzanın paylaşılan bir ürün olması, bu büyümede etkili. Maçlar, soğuk havalar, birlikte yapılan tüm aktivitelerde pizza tüketimi artıyor" dedi.

Zincirler büyüyor bağımsızların payı düşüyor

Bunun Türkiye'de de benzer şekilde gerçekleşmesinin beklendiğini kaydeden Arıduru, Türkiye yeme-içme piyasası hakkında ise şu bilgileri verdi: "2021 ile 2022 arasında yeme-içme pazarı yüzde 100'e yakın büyüdü. Pazar büyüklüğü 257 milyar TL'ye çıktı. Öte yandan zincir restoranlar ile bağımsız restoranların paylarında da önemli değişimler yaşandı. 2017'de yüzde 17 olan zincir restoranların tüm pazardaki payı, 2022'de yüzde 33'e kadar çıktı. Bağımsız işletmelerin oranı düşüyor. Daha fazla bildikleri ve takip ettikleri zincirlere yöneliyor bağımsız restoran yatırımcıları."

Gel-al'da yüzde 40 indirim

Little Ceasars, havacılık sektöründe yer ve kargo hizmetlerinin yanı sıra bandırma limanları ile hizmet veren Çelebi Holding'in master franchise'ı ile 97'den bu yana Türkiye'de şubeleşiyor. Hali hazırda markanın 17 ilde 120 şubesi bulunuyor. ABD'li marka dünyada ise 27 ülkede 6 binden fazla restoran ile hizmet veriyor. 2 senedir markaya 2,5 milyon dolarlık teknoloji yatırımı yaptıklarını anlatan Banu Arıduru, siparişlerin yüzde 75'inin de dijital kanallardan geldiği bilgisini paylaştı. Little Ceasars'ın önümüzdeki dönem gücünü artırmak için bir dizi araştırma da yaptıklarını belirten Arıduru, "2022'den bu yana İpsos ile 7 farklı araştırma yaptık. Araştırma verilerine göre lokanta ve çiğköfte trendi yukarı çıkmaya başlamış. Gel al pizza tüketimine bakıldığında ise aile ile beraber tüketimin ön plana çıkmış. Aile ile tüketim yüzde 44 ile ilk sırada yer alıyor. Ayda bir ya da iki kez pizza gecesi yapma isteği var. Biz burada payımızı nasıl artırabilirize odaklandık. Fiyat savaşları bizi de çok yoruyor. Sade bir eve servis stratejisine geçelim dedik. İpsos araştırmasında ne olursa gelir alırsınız diye de bir sorumuz vardı. Bu araştırmanın da sonucunda gel al'da yüzde 40'lık indirim kampanyası başlattık" diye konuştu.

5 yıl sonunda 600 şube

Little Caesars Pizza'nın dünyanın üç büyük pizza zinciri arasında yer aldığını ve Gel-Al (Take Away) serviste ise ilk sırada bulunduğunu söyleyen Banu Arıduru, "Gel-Al servis, Little Caesars Global'in uzun süredir başarıyla uyguladığı bir sistem. Yeni hedefimiz Little Caesars Türkiye'nin 'Gel-Al' servisini yaygınlaştırırken müşterinin tercihen yürüyerek geldiği şube sayısını da artırmak. Türkiye'deki orta vade hedefimiz müşteriye her yerde yakın olmak, gelip almak için zaman ve enerji harcamamasını ve böylece eve teslimatı azaltarak değişim yarattığımız karbon ayak izinin daha da küçülmesini sağlamak. Şu anda 120 olan şube sayımızı 2025 sonunda ise 300'e çıkarmayı, beş yıl içinde 600 şube olmayı hedefliyoruz. Açılacak şubelerin yüzde 20'sini de biz kurumsal olarak açacağız" dedi.

Yüzde 85'lik reel büyüme bekliyor

Markanın satışları konusunda ise bilgi veren Arıduru, "Restoranlarda sipariş sayımız geçen seneye göre aynı şartlar dikkate alındığında yüzde 31 arttı. Ağustosta bu oran yüzde 47'ye çıktı. Satış cirosal anlamda bakıldığında ise yüzde 127 oldu. Yıl sonunda kampanyaların da etkisiyle yüzde 150 artış bekliyoruz. Enflasyonun yüzde 60 olacağı söyleniyor ama biz yüzde 70 olarak düşündüğümüzde bile yüzde 85'lik reel büyüme gerçekleştirmiş olacağız."

YENER KARADENİZ / Ekonomim