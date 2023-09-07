İlkay Gündoğan, Ballon d'Or için aday gösterildi

Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı
Yedek filtreyle tasarruf evinde
Yedek filtreyle tasarruf evinde
Sponsorlu İçerik
Restoranda yeme-içme azaldı gel-al ve eve servis patladı
Restoranda yeme-içme azaldı gel-al ve eve servis patladı
Üniversite mezunu artıyor üretimde çalışan krizi büyüyor
Üniversite mezunu artıyor üretimde çalışan krizi büyüyor
Afetzedelere bağışlanacak konutlara KDV istisnası
Afetzedelere bağışlanacak konutlara KDV istisnası
Organ nakliyle ilgili ilaç piyasadan çekildi mi? Bakan açıkladı
Organ nakliyle ilgili ilaç piyasadan çekildi mi? Bakan açıkladı
'AFAD ile ilk etapta 40 milyon lira Valiliğimizin emrine para gönderdik'
'AFAD ile ilk etapta 40 milyon lira Valiliğimizin emrine para gönderdik'
Orta Vadeli Program ile ilgili Mehmet Şimşek'ten ilk mesaj
Orta Vadeli Program ile ilgili Mehmet Şimşek'ten ilk mesaj
Bakan Özhaseki'den yağış uyarısı
Bakan Özhaseki'den yağış uyarısı
Altının kilogramı 1 milyon 698 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 1 milyon 698 bin liraya yükseldi
Orta Vadeli Program Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı
Orta Vadeli Program Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı
Doktor ve eşinin cansız bedenine ulaşıldı: Selde ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Doktor ve eşinin cansız bedenine ulaşıldı: Selde ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut, İspanya'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut, İspanya'da yakalandı
Erdoğan: OVP ile enflasyon sorununu gündemden kaldıracağız
Erdoğan: OVP ile enflasyon sorununu gündemden kaldıracağız
Cevdet Yılmaz: 2023 yılı enflasyon hedefi yüzde 65
Cevdet Yılmaz: 2023 yılı enflasyon hedefi yüzde 65
Bilişim formatörlüğü görevinde kritik değişiklik
Bilişim formatörlüğü görevinde kritik değişiklik
Gelir İdaresi'nden 'Ek MTV' açıklaması: AYM'den herhangi bir karar çıkmadı
Gelir İdaresi'nden 'Ek MTV' açıklaması: AYM'den herhangi bir karar çıkmadı
Togg'da üretim tam gaz: 3250 kişi çalışıyor
Togg'da üretim tam gaz: 3250 kişi çalışıyor
Bakan Kacır'dan 'ücretsiz internet ve vergisiz telefon' açıklaması
Bakan Kacır'dan 'ücretsiz internet ve vergisiz telefon' açıklaması
MEB, 'merdiven altı' kurslara karşı ihbar hattı kurdu
MEB, 'merdiven altı' kurslara karşı ihbar hattı kurdu
Bakan Koca: Piyasadan çekilen organ nakli ilacının eş değeri var
Bakan Koca: Piyasadan çekilen organ nakli ilacının eş değeri var
Meral Akşener: Ankara ve İstanbul dahil 81 ilde aday çıkaracağız
Meral Akşener: Ankara ve İstanbul dahil 81 ilde aday çıkaracağız
Bakan Koca duyurdu: Kırklareli'ndeki selde doktor ve eşi de kayıp
Bakan Koca duyurdu: Kırklareli'ndeki selde doktor ve eşi de kayıp
İkinci el otomobilde fiyatlar düştü
İkinci el otomobilde fiyatlar düştü
İstanbul dahil 17 ile yeni uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor
İstanbul dahil 17 ile yeni uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor
Küçükçekmece ve Başakşehir'de selde ölümlere ilişkin soruşturma
Küçükçekmece ve Başakşehir'de selde ölümlere ilişkin soruşturma
'İsviçre'de ders kitapları çocuklara zimmetleniyor'
'İsviçre'de ders kitapları çocuklara zimmetleniyor'
İstanbul'da sağanak: Can kaybı 2'ye yükseldi
İstanbul'da sağanak: Can kaybı 2'ye yükseldi
Togg Fabrikası'nda bir ilk: CHP'li vekillerden Togg'a övgü
Togg Fabrikası'nda bir ilk: CHP'li vekillerden Togg'a övgü
Gençlere ücretsiz internet ve vergisiz telefonda tarih belli oldu
Gençlere ücretsiz internet ve vergisiz telefonda tarih belli oldu
Ana sayfaHaberler Spor

İlkay Gündoğan, Ballon d'Or için aday gösterildi

Yılın futbolcusuna verilen "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülü için 2023 yılının adayları belli oldu. Listede, İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen 32 yaşındaki Türk asıllı oyuncu İlkay Gündoğan da yer aldı

Haber Giriş : 07 Eylül 2023 08:10, Son Güncelleme : 07 Eylül 2023 08:01
Yazdır
İlkay Gündoğan, Ballon d'Or için aday gösterildi

France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan Ballon d'Or ödülü için adayların açıklandığı listede; İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen 32 yaşındaki Türk asıllı oyuncu İlkay Gündoğan da yer aldı.

Listede, Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'te forma giyen Fenerbahçe'nin eski Güney Koreli stoperi Kim Min-jae de bulunuyor.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen ve bu ödülü 5 kez kazanan Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo, 2003'ten bu yana ilk kez adaylar arasında yer almadı.

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic ise dünyanın en iyi kalecisine verilen Yashin Trophy'nin 10 kişilik kısa listesinde yer buldu.

France Football dergisinin 1956-2009 yıllarında verdiği "Altın Top" ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 senelerinde seçtiği "Dünyada Yılın Futbolcusu" ödülü, 2010'da "FIFA Altın Top" adı altında birleşmişti. FIFA ve France Football dergisi, "FIFA Altın Top" ismiyle verilen yılın futbolcusu ödülünün ortaklığına 2016'da son vermişti.

Ballon d'Or'un 2023 yılı adayları şöyle:

Josko Gvardiol (Manchester City, Hırvatistan)

Jamal Musiala (Bayern Münih, Almanya)

Andre Onana (Manchester United, Kamerun)

Karim Benzema (Al Ittihad, Fransa)

Muhammed Salah (Liverpool, Mısır)

Bukayo Saka (Arsenal, İngiltere)

Kevin de Bruyne (Manchester City, Belçika)

Jude Bellingham (Real Madrid, İngiltere)

Randal Kolo Muani (Paris St-Germain, Fransa)

Bernardo Silva (Manchester City, Portekiz)

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli, Gürcistan)

Nicolo Barella (Inter, İtalya)

Emiliano Martinez (Aston Villa, Arjantin)

Ruben Dias (Manchester City, Portekiz)

Erling Haaland (Manchester City, Norveç)

Martin Odegaard (Arsenal, Norveç)

İlkay Gündoğan (Barcelona, Almanya)

Yassine Bounou (Al Hilal, Fas)

Julian Alvarez (Manchester City, Arjantin)

Vinicius Junior (Real Madrid, Brezilya)

Rodri (Manchester City, İspanya)

Antoine Griezmann (Atletico Madrid, Fransa)

Lionel Messi (Inter Miami, Arjantin)

Lautaro Martinez (Inter, Arjantin)

Robert Lewandowski (Barcelona, Polonya)

Kim Min-jae (Bayern Münih, Güney Kore)

Luka Modric (Real Madrid, Hırvatistan)

Kylian Mbappe (Paris St-Germain, Fransa)

Harry Kane (Bayern Münih, İngiltere)

Victor Osimhen (Napoli, Nijerya)

Bu Habere Tepkiniz