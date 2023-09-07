Samsun'da kına gecesinde başına kurşun isabet eden gelinin babası öldü

Yapılan olay yeri çalışmalarında kına gecesi alanında farklı silahlara ait çok sayıda boş kovan bulunduğu öğrenildi.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Mehmet Şahin, hayatını kaybetti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net