Samsun'da kına gecesinde başına kurşun isabet eden gelinin babası öldü
Samsun'un Bafra ilçesinde kına gecesinde başına maganda kurşunu isabet eden kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2023 11:39, Son Güncelleme : 07 Eylül 2023 11:39
Koruluk Mahallesi'nde dün gece düzenlenen kına gecesinde, silahlarla havaya açılan ateş sırasında gelinin babası Mehmet Şahin'in (55) başına kurşun isabet etti.
Araçla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Mehmet Şahin, hayatını kaybetti.
Olay yerinde incelemede bulunan jandarma ekiplerinin şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.
Yapılan olay yeri çalışmalarında kına gecesi alanında farklı silahlara ait çok sayıda boş kovan bulunduğu öğrenildi.