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Alamadığı kızın düğününde damadı öldürdü...Pişkin savunma

DİYARBAKIR'da isteyip de evlenemediği kızın başka birisiyle evlenmesini hazmedemeyen Selahattin Aktaş, düğün salonuna gidip tüm davetlilerin gözleri önünde damada 8 kurşun sıktı. 5 saat sonra yakalanan katil Aktaş'ın savunması pes dedirtti

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Eylül 2023 08:43, Son Güncelleme : 07 Eylül 2023 08:45
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Alamadığı kızın düğününde damadı öldürdü...Pişkin savunma

Diyarbakır'da düğün salonunu basıp, tabanca ile 20 yaşındaki damat A.E.'yi vurup öldüren, seken kurşunlardan birinin isabet ettiği 10 yaşındaki E.K.'nin de yaralanmasına neden olan Selahattin Aktaş, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan tutuklandı. Aktaş'ın pişkince yaptığı savunma pes dedirtti.

Evlendirildiğini öğrenince çok üzüldüm

Aktaş, ifadesinde akrabası da olan F.A.'yı sevdiğini ve istemeye gittiklerini ancak ailesinin rızası olmadığı için evlenemediğini belirtti. "F.A'yı tanımadığım birine verdiklerini öğrendim. Bunu öğrendikten sonra çok üzüldüm." diyen katil Aktaş, ifadesinde şunları anlattı:

Bu evliliğin olmasını istemedim

"Bu evliliğin olmasını istemedim. Salona gittim. Gelin ve damat salondan içeri girdiği sırada belimden silahımı çektim. Damadın arkasından yanaşarak ayaklarına doğru ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum."

Amacım düğünü bozmaktı

"Amacım, damadı öldürmek değil; düğünü bozmaktı. Bacak tarafına sıktım. O sinirle kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Bu olaydan dolayı pişmanım. Keşke olay buralara gelmeseydi."

Kaçtıktan 5 saat sonra yakalanmıştı

Oluşturulan özel ekip, olaydan 5 saat sonra saklandığı arkadaşının evinde Aktaş'ı yakalayarak gözaltına almıştı. Yapılan aramada olayda kullandığı değerlendirilen tabanca da ele geçirilmişti

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