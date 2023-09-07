Adana'da firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan eski polis Soner Öcal'ın bir evde saklandığını belirledi.

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