Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Sakarya'da dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2023 11:21, Son Güncelleme : 07 Eylül 2023 11:23
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.
Olumsuz hava şartları nedeniyle kaymakamlıklar denize girmeyi yasakladı.
Sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, halkı suya girmemeleri konusunda uyarıyor.