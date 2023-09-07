Ordu'da dereye yuvarlanan otomobildeki biri hamile 3 kişi öldü
Hastanede yaşamını yitiren hamile kadının bebeğinin de kurtarılamadığı belirtildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2023 12:13, Son Güncelleme : 07 Eylül 2023 12:14
Ordu'nun İkizce ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu biri hamile 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Devecik Mahallesi Çandır yolunda bir aracın dereye yuvarlanması sonucu olay yerine 4 ayrı 112 Ambulans İstasyonundan sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kazada 2 kişi olay yerinde, 8 aylık hamile kadın ise kaldırıldığı Ünye Özel Çakırtepe Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kadının bebeğinin de kurtarılamadığı belirtildi.
Araç içerisinden yaralı kurtarılan 2 kişi sevk edildikleri Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.