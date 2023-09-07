Gaziantep'te sağlık görevlisi hastanede bıçaklandı

Karnından ve kafasından bıçak darbesi alan Yıldız, aynı hastanede ameliyata alındı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli sağlık personeli Mustafa Yıldız, (40) husumetlisi olduğu iddia edilen Ö.F'nin (40) hastanede bıçaklı saldırısına uğradı.

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