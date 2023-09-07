Gaziantep'te sağlık görevlisi hastanede bıçaklandı
Gaziantep'te sağlık görevlisi hastanede bıçaklandı
Yedek filtreyle tasarruf evinde
Yedek filtreyle tasarruf evinde
Sponsorlu İçerik
Ordu'da dereye yuvarlanan otomobildeki biri hamile 3 kişi öldü
Ordu'da dereye yuvarlanan otomobildeki biri hamile 3 kişi öldü
Deprem bölgesindeki öğretmenlerin barınması için konteynerler hazırlanıyor
Deprem bölgesindeki öğretmenlerin barınması için konteynerler hazırlanıyor
Ödenekte en yüksek pay Hazine ve Maliye Bakanlığına ayrıldı
Ödenekte en yüksek pay Hazine ve Maliye Bakanlığına ayrıldı
Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı
Restoranda yeme-içme azaldı gel-al ve eve servis patladı
Restoranda yeme-içme azaldı gel-al ve eve servis patladı
Üniversite mezunu artıyor üretimde çalışan krizi büyüyor
Üniversite mezunu artıyor üretimde çalışan krizi büyüyor
Afetzedelere bağışlanacak konutlara KDV istisnası
Afetzedelere bağışlanacak konutlara KDV istisnası
Organ nakliyle ilgili ilaç piyasadan çekildi mi? Bakan açıkladı
Organ nakliyle ilgili ilaç piyasadan çekildi mi? Bakan açıkladı
'AFAD ile ilk etapta 40 milyon lira Valiliğimizin emrine para gönderdik'
'AFAD ile ilk etapta 40 milyon lira Valiliğimizin emrine para gönderdik'
Orta Vadeli Program ile ilgili Mehmet Şimşek'ten ilk mesaj
Orta Vadeli Program ile ilgili Mehmet Şimşek'ten ilk mesaj
Bakan Özhaseki'den yağış uyarısı
Bakan Özhaseki'den yağış uyarısı
Altının kilogramı 1 milyon 698 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 1 milyon 698 bin liraya yükseldi
Orta Vadeli Program Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı
Orta Vadeli Program Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı
Doktor ve eşinin cansız bedenine ulaşıldı: Selde ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Doktor ve eşinin cansız bedenine ulaşıldı: Selde ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut, İspanya'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut, İspanya'da yakalandı
Erdoğan: OVP ile enflasyon sorununu gündemden kaldıracağız
Erdoğan: OVP ile enflasyon sorununu gündemden kaldıracağız
Cevdet Yılmaz: 2023 yılı enflasyon hedefi yüzde 65
Cevdet Yılmaz: 2023 yılı enflasyon hedefi yüzde 65
Bilişim formatörlüğü görevinde kritik değişiklik
Bilişim formatörlüğü görevinde kritik değişiklik
Gelir İdaresi'nden 'Ek MTV' açıklaması: AYM'den herhangi bir karar çıkmadı
Gelir İdaresi'nden 'Ek MTV' açıklaması: AYM'den herhangi bir karar çıkmadı
Togg'da üretim tam gaz: 3250 kişi çalışıyor
Togg'da üretim tam gaz: 3250 kişi çalışıyor
Bakan Kacır'dan 'ücretsiz internet ve vergisiz telefon' açıklaması
Bakan Kacır'dan 'ücretsiz internet ve vergisiz telefon' açıklaması
MEB, 'merdiven altı' kurslara karşı ihbar hattı kurdu
MEB, 'merdiven altı' kurslara karşı ihbar hattı kurdu
Bakan Koca: Piyasadan çekilen organ nakli ilacının eş değeri var
Bakan Koca: Piyasadan çekilen organ nakli ilacının eş değeri var
Meral Akşener: Ankara ve İstanbul dahil 81 ilde aday çıkaracağız
Meral Akşener: Ankara ve İstanbul dahil 81 ilde aday çıkaracağız
Bakan Koca duyurdu: Kırklareli'ndeki selde doktor ve eşi de kayıp
Bakan Koca duyurdu: Kırklareli'ndeki selde doktor ve eşi de kayıp
İkinci el otomobilde fiyatlar düştü
İkinci el otomobilde fiyatlar düştü
İstanbul dahil 17 ile yeni uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor
İstanbul dahil 17 ile yeni uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor
Küçükçekmece ve Başakşehir'de selde ölümlere ilişkin soruşturma
Küçükçekmece ve Başakşehir'de selde ölümlere ilişkin soruşturma
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Gaziantep'te sağlık görevlisi hastanede bıçaklandı

Gaziantep'te bir sağlık görevlisi, hastanede bıçakla yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2023 12:34, Son Güncelleme : 07 Eylül 2023 12:35
Yazdır
Gaziantep'te sağlık görevlisi hastanede bıçaklandı

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli sağlık personeli Mustafa Yıldız, (40) husumetlisi olduğu iddia edilen Ö.F'nin (40) hastanede bıçaklı saldırısına uğradı.

Karnından ve kafasından bıçak darbesi alan Yıldız, aynı hastanede ameliyata alındı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Şüpheli Ö.F, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu Habere Tepkiniz