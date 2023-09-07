Gaziantep'te sağlık görevlisi hastanede bıçaklandı
Gaziantep'te bir sağlık görevlisi, hastanede bıçakla yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2023 12:34, Son Güncelleme : 07 Eylül 2023 12:35
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli sağlık personeli Mustafa Yıldız, (40) husumetlisi olduğu iddia edilen Ö.F'nin (40) hastanede bıçaklı saldırısına uğradı.
Karnından ve kafasından bıçak darbesi alan Yıldız, aynı hastanede ameliyata alındı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Şüpheli Ö.F, polis ekiplerince gözaltına alındı.