TSE tarafından TKDK'ye 'Risk Yönetim Sistemi Belgesi' verildi

TSE'den yapılan açıklamaya göre, iki kurum arasındaki belgelendirme töreni, TSE Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sami Şahin ve TKDK Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı'nın katılımıyla TSE Merkez Yerleşkesi'nde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSE Başkanı Şahin, yeşil ve dijital dönüşüm alanında gerekli standardizasyon çalışmalarında aktif görev yaptıklarını ve bu alandaki çalışmalara destek verdiklerini bildirdi.

Risk Yönetimi Standardı'nın, kurumların faaliyetlerinde karşılarına çıkabilecek risk faktörlerini belirlemek, derecelendirmek, sınıflandırmak ve aksiyon almak için hazırlanmış bir standart olduğuna işaret eden Şahin, "Risk Yönetim Standardı, kurumlarımızın gelecekte karşılaşabilecekleri zor durumları öngörerek hızlı ve etkin karar almasına yardımcı olmaktadır. Zaman tasarrufu sağlayarak kaynak israfının önüne geçmektedir. Ayrıca, hızlı ve etkili karar almaya yardımcı olmakta ve proaktif yönetimi teşvik ederek, karar verme ve planlama için güvenilir bir temel oluşturmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

TKDK Başkanı Antalyalı ise kurum olarak standartları daha ileri noktalara taşımayı hedeflediklerini kaydetti.