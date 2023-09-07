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Karadeniz Ereğli Belediyesi Meclis Toplantısı sonrası üyeler arasında kavga çıktı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki belediye meclisi eylül ayı toplantısı sonrası üyeler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2023 14:42, Son Güncelleme : 07 Eylül 2023 14:43
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Karadeniz Ereğli Belediyesi Meclis Toplantısı sonrası üyeler arasında kavga çıktı

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında, Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda yapılan toplantıda gündemdeki maddeler görüşüldü.

Kışla Mahallesi'ndeki kamyon garajı ve şantiye alanının satışının reddedilmesi nedeniyle toplantı sonrası CHP'li üyeler Gökhan Günay ve Cengiz Güneş ile MHP'li Sertan Kuzu arasında tartışma yaşandı.

Kültür merkezi önündeki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce tarafları, diğer meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ayırdı.

Kuzu'nun şikayetçi olması üzerine olay yerine gelen polis, ifadelerini almak üzere Günay ve Güneş'i emniyete götürdü.

Bu arada toplantıda, halk otobüslerinin taşıma ücretlerine zam yapılması talebi, AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret, CHP'li meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi. Buna göre sivil biniş ücreti 11 liradan 16 liraya, öğrenci bileti 7 liradan 10 liraya yükseldi.

Öte yandan CHP'li Belediye Başkanı Posbıyık, meclisteki konuşmasında, partisindeki bazı üyeleri, kendisinin yeniden aday yapılmaması için çalışmakla ve CHP meclis grubunun aldığı grup kararlarına uymamakla suçladı.

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