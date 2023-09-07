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Merkez Bankası'nın rezervleri 120 milyar doları aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 1 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 325 milyon dolar artarak 120 milyar 624 milyon dolara ulaşırken, yükseliş eğilimi üst üste 12'inci haftaya taşındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2023 15:03, Son Güncelleme : 07 Eylül 2023 15:04
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Merkez Bankası'nın rezervleri 120 milyar doları aştı

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 1 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 811 milyon dolar artışla 78 milyar 766 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervler, 25 Ağustos'ta 75 milyar 955 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 514 milyon dolar artarak 41 milyar 344 milyon dolardan 41 milyar 858 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 1 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 325 milyon dolar artışla 117 milyar 299 milyon dolardan 120 milyar 624 milyon dolara yükseldi.

Rezervlerdeki yukarı yönlü eğilim üst üste 12'inci haftaya taşınırken, mayıs sonu itibarıyla 98,5 milyar dolar seviyesinde bulunan rezervler, 1 Eylül itibarıyla 120,6 milyar dolar seviyesine çıktı.

Böylece mayıs sonundan söz konusu tarihe kadar geçen sürede artış, yaklaşık 22,1 milyar dolara ulaştı. Söz konusu dönemde net rezerv 20,6 milyar dolar artış gösterdi ve 16,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
24.06.202241.59460.342101.936
29.07.202240.16361.101101.263
26.08.202240.82470.823111.647
30.09.202238.99668.052107.048
28.10.202239.37774.804114.180
25.11.202242.83579.766122.601
30.12.202245.85182.904128.755
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
04.08.202341.36274.229115.591
11.08.202341.21875.101116.319
18.08.202340.78376.293117.076
25.08.202341.34475.955117.299
01.09.202341.85878.766120.624

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