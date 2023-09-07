Erdoğan'ın sağlığı ile yakından ilgilendiği ATT Kübra Palut hayatını kaybetti

Bilecik Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis ambulansında görevli ATT Kübra Nur Palut, 4 yıl önce 'Göktürk' ismini verdiği oğlunu dünyaya getirdi. Doğumdan kısa süre sonra karın ağrısı ve iştahsızlık şikayetleri sebebiyle hastaneye kaldırılan Kübra'ya yapılan tetkikler sonucunda sindirim sistemini ve kalbi etkileyen CAID hastalığı teşhisi konuldu. Yemek yiyemeyip sadece serumla beslendiği için, günden güne eriyerek 45 kilodan 28 kiloya kadar düşen Kübra Nur, tedavisi için birçok hastaneye başvurdu, ancak sonuç alamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kübra Nur'un tedavisi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya talimat verdi. Ankara Şehir Hastanesi'ne getirilip daha sonra yurt dışına gönderilerek tedavisi bir süre burada yapıldıktan sonra Türkiye'ye dönen Kübra Nur Palut'un sağlık durumunda düzelme gözlemlendi.

Genç kadın geçtiğimiz ay tekrar rahatsızlanınca kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden sağlıkçının cenazesi İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Yeşil Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığı'nda defnedildi.

Genç kadının tabutunun üzerine 112 kıyafeti konuldu.