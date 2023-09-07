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Selde 6 kişiye mezar olan bungalov evler daha önce mühürlenmiş

Kırklareli'ndeki selde kayıp 6. kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede çalışmaları takip eden İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 6 kişiye mezar olan işletmedeki bungalov evlerin daha önce mühürlendiğini, haklarında yıkım kararı verildiğini söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2023 17:13, Son Güncelleme : 07 Eylül 2023 18:01
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Selde 6 kişiye mezar olan bungalov evler daha önce mühürlenmiş

Kırklareli'ndeki sel felaketinde kayıp 6. kişinin de cansız bedenine ulaşılırken, bölgede çalışmaları takip eden İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, gazetecilere açıklamada bulundu. Karaloğlu, "12 vatandaşımız vardı. Bunların 6'sını sağ olarak kurtarmıştık. 3 yaralımız vardı. İkisi Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavisi tamamlandı ve taburcu oldu. Bir yaralımızın da şu anda İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanemizde tedavisi devam ediyor. Son kalan vatandaşımız Ahmet Baki Şimşek, emekli öğretmen. Burada bugün cansız bedenine ulaştık ve böylece 6 vatandaşımız bu olayda hayatını kaybetmiş oldu ve tamamına da ulaşmış olduk. Artık arama kurtarma faaliyetlerini sonlandırıyoruz. Değerli arkadaşlar, her şeyden önce hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

Bungalov işletmesi daha önce mühürlenmiş

Karaloğlu, açıklamasının devamında, "Arkadaşlar bölgede burada bugün 950 personelle arama kurtarma faaliyeti yürüttük. Siz de bizimle beraberdiniz. Her birinize teşekkür ediyoruz. Siz de olayları yakından takip ettiniz. Biliyorsunuz başta silahlı kuvvetlerimiz çok güçlü bir destek verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İşletmenin ruhsatsız olduğunu, izinsiz olduğunu, bölgenin bir tarım arazisi olduğunu daha önce de hem Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya, İstanbul'da açıklamışlardı. Başsavcılığımız olayı soruşturuyor. İşletme sahibiyle ilgili bir gözaltı kararı var ve kendisini şu anda ekipler arıyorlar. İnşallah en yakın zamanda gözaltı kararı gerçekleşecek. Ortakları ve İşletme Müdürleriyle ilgili de şu anda başsavcılığımızın yine çalışmaları var. Artık olay adliyeye intikal etmiş durumda. Başsavcılığımız olayın bundan sonraki adli boyutunu götürecek. Ama tekrar ediyorum bölgedeki işletme daha önce özel idaremiz tarafından mühürlenmiş. Mühür yapılmış ve yıkım kararı olan bir işletme. Maalesef bu afet de başımıza gelmiş oldu" ifadelerini kullandı.

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