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Cihangir'de korkunç cinayet: Meyve bıçağıyla kardeşinin boğazını kesti

Cihangir'de yaşayan 64 yaşındaki bir adam, evine gelen 59 yaşındaki kız kardeşini çıkan tartışmada meyve bıçağıyla boğazından 20 kez bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası adam kendini 3. kattaki evinin penceresinden aşağıya attı. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, cinayet ise polisin yüksekten düşme sonrası inceleme için eve girmesiyle ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2023 18:15, Son Güncelleme : 07 Eylül 2023 18:17
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Cihangir'de korkunç cinayet: Meyve bıçağıyla kardeşinin boğazını kesti

Olay, önceki gün saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Cihangir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ağabeyi Can C. (64) ile birbirlerine yakın mesafede yaşayan Rebia Gül Arı (59), olay günü ağabeyinin evine geldi. Burada ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kız kardeşini 20 kez boğazından bıçakladı

Tartışma esnasında sinirlenen ağabey Can C., mutfaktan meyve bıçağı alarak kız kardeşinin üstüne yürüdü. Yaşanan boğuşma esnasında Can C., elindeki meyve bıçağıyla kardeşini boğazından bıçaklamaya başladı. Aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılarak kanlar içerisinde kalan Rebia Gül Arı, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kardeşini öldüren Can C., 3. kattaki evinin penceresinden binanın arka tarafına kendini attı.

Ağır yaralı ağabey yoğun bakımda

Sesleri duyan yan komşunun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bahçede hareketsiz yatan Can C.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan adamın sağ bacağının kırıldığı ve düşmeye bağlı olarak başının ön kısmında yarık olduğu öğrenildi. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesinin olduğu ve ameliyat sonrası yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

"Kız kardeşinin boğazına bıçakla darbe vurmuş"

Olayla ilgili konuşan esnaf Sefa Gök, "Can ağabey kız kardeşiyle tartıştıktan sonra sinirlerine hakim olamayıp kız kardeşinin boğazına bıçakla darbe vurmuş. Darbeyi alan kız kardeşini yerde görünce panik yapmış. O düşünceyle üçüncü kattan atlamış. Can ağabey şu an yoğun bakımdaymış. Hayati tehlikesi var diye duyduk. Gül, vefat etmiş. Sonrasında polis ekipleri geldi. Çok şaşırdık. Can ağabey çok sakin bir insandı. Böyle bir şey beklemiyorduk. İnsanoğlunun ne yapacağı belli olmuyor" dedi.

Cinayet olay yeri incelemesinde ortaya çıktı

Olayın ardından adamın düştüğü yeri incelemek için savcılık talimatıyla çilingirle açtırdıkları eve giren polis ekipleri, mutfak bölümünde yerde bir kadının kanlar içerisinde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde kadının yaklaşık 6 saat önce hayatını kaybettiği tespit edildi. Ayrıca kadının boğazında yaklaşık 20 adet kesi izi olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde geniş çaplı inceleme yapması sonrası Rebia Gül Arı'nın cenazesi Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Onlarca gayrimenkule sahipmiş

Öte yandan ağabeyi tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle öldürülen kadının evli olduğu bilgisine ulaşıldı. Durumunun oldukça iyi olduğu öğrenilen ağabey Can C.'nin Kanada'da ve Türkiye'de onlarca gayrimenkule sahip olduğu öğrenildi.

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