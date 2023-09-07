Hazine ağustosta fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 629 milyar 670 milyon lira, nakit giderleri 567 milyar 775 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 488 milyar 963 milyon lira, faiz ödemeleri ise 78 milyar 812 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 140 milyar 708 milyon lira fazla verdi.

Ağustos ayında nakit dengesinde, 61 milyar 909 milyon liralık fazlalık oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan azalış 4 milyar 488 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 178 milyar 568 milyon lira artış görüldü.