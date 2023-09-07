Erden Timur'dan 'transfer' açıklaması: Transfer sezonunu kapattık
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur: "Transfer sezonunu kapattık. Bundan sonra olursa ya fırsat transferi yaparız ya da bir pozisyonu doldurmak için çok iyi bir yerli oyuncu alabiliriz."
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2023 18:55, Son Güncelleme : 07 Eylül 2023 18:57
- Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur: "Transfer sezonunu kapattık. Bundan sonra olursa ya fırsat transferi yaparız ya da bir pozisyonu doldurmak için çok iyi bir yerli oyuncu alabiliriz."