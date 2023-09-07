MB'nin rezervleri yükseliş eğilimini 12'nci haftaya taşıdı
MB'nin rezervleri yükseliş eğilimini 12'nci haftaya taşıdı
Yedek filtreyle tasarruf evinde
Yedek filtreyle tasarruf evinde
Sponsorlu İçerik
İspanya'da yakalanan Muhammed Yakut'un iadesi istendi
İspanya'da yakalanan Muhammed Yakut'un iadesi istendi
Mobil bankacılık açıkken telefonu sakın başkasına vermeyin
Mobil bankacılık açıkken telefonu sakın başkasına vermeyin
Borsa gördüğü en yüksek seviye rekorunu yeniledi
Borsa gördüğü en yüksek seviye rekorunu yeniledi
81 il valiliğine genelge: Servislerde ve okul çevrelerinde tedbirler artırılacak
81 il valiliğine genelge: Servislerde ve okul çevrelerinde tedbirler artırılacak
Valilik ve Başsavcılıktan hastanedeki bıçaklanma olayıyla ilgili açıklama
Valilik ve Başsavcılıktan hastanedeki bıçaklanma olayıyla ilgili açıklama
Türkiye'de ilk kez görüldü! 'İçmeden sarhoş' eden hastalık
Türkiye'de ilk kez görüldü! 'İçmeden sarhoş' eden hastalık
'Emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz'
'Emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz'
'Türkiye havalimanları Ağustos'ta yolcu rekoru kırdı'
'Türkiye havalimanları Ağustos'ta yolcu rekoru kırdı'
Ordu'da dereye yuvarlanan otomobildeki biri hamile 3 kişi öldü
Ordu'da dereye yuvarlanan otomobildeki biri hamile 3 kişi öldü
Deprem bölgesindeki öğretmenlerin barınması için konteynerler hazırlanıyor
Deprem bölgesindeki öğretmenlerin barınması için konteynerler hazırlanıyor
Ödenekte en yüksek pay Hazine ve Maliye Bakanlığına ayrıldı
Ödenekte en yüksek pay Hazine ve Maliye Bakanlığına ayrıldı
Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı
Restoranda yeme-içme azaldı gel-al ve eve servis patladı
Restoranda yeme-içme azaldı gel-al ve eve servis patladı
Üniversite mezunu artıyor üretimde çalışan krizi büyüyor
Üniversite mezunu artıyor üretimde çalışan krizi büyüyor
Afetzedelere bağışlanacak konutlara KDV istisnası
Afetzedelere bağışlanacak konutlara KDV istisnası
Organ nakliyle ilgili ilaç piyasadan çekildi mi? Bakan açıkladı
Organ nakliyle ilgili ilaç piyasadan çekildi mi? Bakan açıkladı
'AFAD ile ilk etapta 40 milyon lira Valiliğimizin emrine para gönderdik'
'AFAD ile ilk etapta 40 milyon lira Valiliğimizin emrine para gönderdik'
Orta Vadeli Program ile ilgili Mehmet Şimşek'ten ilk mesaj
Orta Vadeli Program ile ilgili Mehmet Şimşek'ten ilk mesaj
Bakan Özhaseki'den yağış uyarısı
Bakan Özhaseki'den yağış uyarısı
Altının kilogramı 1 milyon 698 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 1 milyon 698 bin liraya yükseldi
Orta Vadeli Program Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı
Orta Vadeli Program Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı
Doktor ve eşinin cansız bedenine ulaşıldı: Selde ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Doktor ve eşinin cansız bedenine ulaşıldı: Selde ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut, İspanya'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut, İspanya'da yakalandı
Erdoğan: OVP ile enflasyon sorununu gündemden kaldıracağız
Erdoğan: OVP ile enflasyon sorununu gündemden kaldıracağız
Cevdet Yılmaz: 2023 yılı enflasyon hedefi yüzde 65
Cevdet Yılmaz: 2023 yılı enflasyon hedefi yüzde 65
Bilişim formatörlüğü görevinde kritik değişiklik
Bilişim formatörlüğü görevinde kritik değişiklik
Gelir İdaresi'nden 'Ek MTV' açıklaması: AYM'den herhangi bir karar çıkmadı
Gelir İdaresi'nden 'Ek MTV' açıklaması: AYM'den herhangi bir karar çıkmadı
Togg'da üretim tam gaz: 3250 kişi çalışıyor
Togg'da üretim tam gaz: 3250 kişi çalışıyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İspanya'da yakalanan Muhammed Yakut'un iadesi istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kırmızı bülten kararı çıkarılan Muhammed Yakut'un İspanya'dan iadesini talep etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2023 19:38, Son Güncelleme : 07 Eylül 2023 20:49
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Başsavcılık, İspanya'nın kuzeyindeki Santander kentinde önceki gün polis tarafından yapılan kimlik kontrolüne takılarak yakalanan Yakut için harekete geçti.

Sosyal medyada suç içerikli paylaşımları nedeniyle yürütülen soruşma kapsamında hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılan Muhammed Yakut'un başsavcılık tarafından Türkiye'ye iadesi talep edildi.

Soruşturma başlatılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada suç içerikli video paylaşımları yaptığı gerekçesiyle Muhammed Yakut hakkında soruşturma başlatmıştı.

Yakut hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlarından 6 Mayıs'ta tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkaran savcılık, şüpheli ile ilgili kırmızı bülten talebini Adalet Bakanlığına göndermişti.

Soruşturma kapsamında ayrıca bilgi, belge ve video temin ettiği iddiası üzerine gözaltına alınan gazeteci Can Tanrıyar'ın şüpheli Yakut'la birlikte bir kişiye yönelik "nitelikli yağmaya teşebbüs" eyleminde bulunduğu belirtilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tanrıyar, 29 Nisan'da "kişisel verileri ele geçirme veya yayma" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarından tutuklanmıştı.

Mayıs ayında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, savcılığın Muhammed Yakut hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlarından kırmızı bülten çıkarılmasının istendiği hatırlatılmıştı.

Kırmızı bülten yayımlanmıştı

Bu talebe istinaden İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde Yakut hakkında İnterpol Genel Sekreterliğince yayımlanan kırmızı bültenin bir sureti Başsavcılığa gönderilmişti.

Yazıda ayrıca, "Adı geçenin yer tespitinin yapılarak ülkemize iadesi amaçlı tutuklanması için başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin Interpol birimleriyle iletişime geçilmiştir. Cevap alınması durumunda ivedi olarak bilgi verilecektir." ifadelerine yer verilmişti.

Önceki gün İspanya'nın kuzeyindeki Santander kentinde kimlik kontrolüne takılan Yakut, Türkiye'nin iade talebi dolayısıyla gözaltında alınmıştı.

Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut, İspanya'da yakalandı

Bu Habere Tepkiniz