Ölüm teğet geçti! Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Park halinde bulunan servis minibüsü, sürücüsü tarafından olduğu yerden çıkarılırken, o esnada cadde üzerinde hızla seyreden hafif ticari araç sürücüsü minibüse çarpmamak için manevra yaptı. Bir anda kıraathanede çay içenlerin üzerine doğru ilerleyen hafif ticari araç; sürücünün son anda yaptığı refleks ile elektrik trafosuna çarptı. Yürekleri ağza getiren kaza kameraya anbean yansıdı.

Kıraathanedeki vatandaşlar büyük şok yaşarken, olayda ölen olmaması büyük şans olarak değerlendirildi.