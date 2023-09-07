Diyanet'ten Metin Külünk hakkında suç duyurusu

"Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkanlık ve yöneticileriyle ilgili iftiralarda ve gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunan Metin Külünk hakkında hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu."

Diyanetten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kurumdan yapılan açıklamada, Diyanet'te FETÖ'cü yöneticiler olduğunu ileri süren Külünk hakkında adli süreç başlatıldığı duyuruldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk'ün Ali Erbaş'a yönelik FETÖ ve PKK iddialarına ilişkin harekete geçti.

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