Diyanet'ten Metin Külünk hakkında suç duyurusu
Diyanet, Ali Erbaş'a yönelik FETÖ ve PKK iddialarında bulunan AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk hakkında hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Eylül 2023 21:13, Son Güncelleme : 07 Eylül 2023 21:55
Diyanet İşleri Başkanlığı, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk'ün Ali Erbaş'a yönelik FETÖ ve PKK iddialarına ilişkin harekete geçti.
Kurumdan yapılan açıklamada, Diyanet'te FETÖ'cü yöneticiler olduğunu ileri süren Külünk hakkında adli süreç başlatıldığı duyuruldu.
Diyanetten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkanlık ve yöneticileriyle ilgili iftiralarda ve gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunan Metin Külünk hakkında hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu."