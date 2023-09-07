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Denizde boğulma tehlikesi geçiren baba kurtarıldı, oğlu kayboldu

Sinop'ta serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren baba kurtarıldı, kaybolan oğlunu arama çalışması başlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2023 22:30, Son Güncelleme : 07 Eylül 2023 22:29
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Denizde boğulma tehlikesi geçiren baba kurtarıldı, oğlu kayboldu

İstanbul'dan tatil için ailesiyle Sinop'a gelen Ahmet Yusuf Mar (16), Akliman mevkisinde babası Bekir Mar ile denize girdi.

Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren baba ve oğlunu fark eden cankurtaran, denize girdi. Baba Bekir Mar'a ulaşan cankurtaran, arkadaşlarının yardımıyla onu denizden çıkarttı. Ahmet Yusuf Mar ise gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve deniz polisi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Bekir Mar, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Babanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Deniz polisi yaklaşık bir saat denizde kaybolan Ahmet Yusuf Mar'ı aradı. Şiddetli dalga ve suyun bulanık olması nedeniyle çalışmalar aralıklarla devam ediyor.

Cankurtaran Hazar Kaptan, gazetecilere, boğulma tehlikesi geçiren baba ve oğlunun bağırması üzerine yardıma koştuğunu belirterek, "Hemen suya girdim, baba çocuğunu tutuyordu. Bırakmaması için defalarca bağırdım. Dalgalardan dolayı zorlandım. Daha sonra baba yorulduğu için çocuk elinden kaydı. Sonra babayı diğer arkadaşlarımın yardımıyla kurtardım. Dalgalar çok yüksek ve suyun bulanık olması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarım saat çocuğu aradık şu ana kadar da bulamadık." diye konuştu.

Sinop Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki dalgıç polisler ve cankurtaranlar havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi. Arama çalışmalarına yarın devam edileceği bildirildi.

Aramalar sırasında dengesini kaybeden cankurtaran Mücahit Arslan, tekneden düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan Arslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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