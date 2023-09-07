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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e rekor ceza

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e 11 bin 196 yıl hapis cezası verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2023 22:40, Son Güncelleme : 07 Eylül 2023 23:32
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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e rekor ceza
Arnavutluk Adalet Bakanlığınca iadesinin ardından getirildiği Türkiye'de tutuklanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanık ve bazı müştekiler ile tarafların avukatları katıldı.

Tutuklu sanıkların ikisinin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmada, cumhuriyet savcısı bir önceki celsede vermiş olduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti.

-"Suç örgütü kuracak olsam bu kadar amatörce hareket etmezdim"

Mütalaaya karşı savunma yapan Faruk Fatih Özer, kendisinin ve ailesinin adaletsizlik yaşadığını öne sürerek bunun son bulması gerektiğini söyledi.

Thodex'in yalnızca bir şirket olduğunu ve iflas ettiğini kaydeden Özer, "Thodex'te suç örgütünden bahsedilmez. Dünya üzerindeki tüm kurumları yönetebilecek kadar zekiyim. Bu, 22 yaşında kurduğum şirketten belli. Suç örgütü kuracak olsam bu kadar amatörce hareket etmezdim. Söz konusu olan dosyada şüpheli olanların 2 seneden fazladır mağdur olduğu ortada." diye konuştu.

Arnavutluk'ta cezaevindeyken bile müştekilere ödeme yaptığını savunan Özer, bunun örgüt kurmuş bir liderin asla yapmayacağı bir hareket olduğunu, kaostan beslenenlerin şirketin batmasından faydalandıklarını dile getirdi.

Özer, savunmasının son bölümünde Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun seslendirdiği "Yolun Sonu Görünüyor" türküsünden alıntı yaparak, tahliyesini ve beraatını talep etti.

Tutuklu sanık Serap Özer ise Thodex'in 2017 yılında kurulduğunu, kendisinin ise işe 2018'de başladığını ifade etti.

Thodex kurulduğunda orada çalışmadığını öne süren Özer, "Ben bu şirkete suç işlemek için değil, kariyer için girdim. Bu şirket kardeşimin değil, bir başkasının şirketi olsaydı da çalışırdım. Kardeşimin şirketinde çalışıyor olmak bana bir ayrıcalık sağlamadı. Bu dosyada örgüt yok." diyerek suçlamaları reddetti.

- Özer kardeşlere 11 bin 196 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'e, "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 11 bin 190 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Öte yandan bir müşteki yönünden sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer hakkında "bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 4 ay 15 gün hapis ile 135 milyon lira adli para cezasına hükmedildi.

Özer kardeşler ayrı ayrı toplamda 11 bin 196 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

Diğer sanıklara ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası verildi.

Heyet, 16 sanık hakkında ise delil yetersizliği gerekçesiyle "nitelikli dolandırıcılık" suçundan beraat kararı verdi, 4 sanığın ise tahliyesine hükmetti.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kripto paranın ne olduğu, Bitcoin'in yasal statüsü, kripto borsalarında nasıl işlem yapıldığı ve borsalar arasındaki farklılıklar belirtildi.

"Thodex" isimli şirketin 400 bin lira sermayeyle Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu aktarılan iddianamede yer alan MASAK raporuna göre, bu platformun, müştekileri iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydedildi.

İddianamede, sanık Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği, bunların önemli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer'in ticari merkezi Malta'da bulunan "Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı" nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği anlatıldı.

Bu suçlar sebebiyle 356 milyon liralık zarar oluştuğuna dikkat çekilen iddianamede, Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

Esas hakkındaki mütalaada ise sanık Faruk Fatih Özer ile kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer'in "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Sanık Zuhal Özer'in ise "örgüte üye olmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 8 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen mütalaada, diğer 17 sanığın çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezasına mahkum edilmesi istenmişti.

- Faruk Fatih Özer 23 Nisan'da tutuklanmıştı

Dosyada firari sanık olarak aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesinin iade kararının ardından 20 Nisan'da ülkeye getirilen Özer, 23 Nisan'da sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı'nda nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

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