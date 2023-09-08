Deprem bölgesinde ders saati süreleri ne kadar olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 06.09.2023 tarih ve 83093905 sayılı talimat yazısında;

Kahramanmaraş merkezli olarak 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem afeti sonrasında deprem bölgesinde yer alan illerde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında yık-yap veya güçlendirme kapsamına alınması sebebiyle başka bir okula taşınan ya da başka bir okulun kendi binasına taşınması sebebiyle ikili öğretim kapsamına alınan ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki okullarımızda eğitim kurumunun taşıma merkezi olması, geçici barınma merkezlerinden eğitim kurumlarına ulaşım süreleri ve güvenliği, elverişsiz hava koşulları ve benzeri durumlar dikkate alınarak ders saati süreleri ile ilgili düzenleme ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Bu kapsamda ilgi (a) Yönetmeliğin Ek 3 üncü maddesi ile ilgi (b) Yönetmeliğin Ek 2 nci maddesinde yer alan "Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler" çerçevesinde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında deprem bölgesinde yer alan 10 ilde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) yık-yap veya güçlendirme kapsamına alınması sebebiyle başka bir okula taşınan ya da başka bir okulun kendi binasına taşınması sebebiyle ikili öğretim kapsamına alınan ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki okullarda, Valilikler (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) tarafından yapılacak il/ilçe ve okul bazlı planlamalar çerçevesinde ilgi (a) Yönetmeliğin 9 uncu maddesi, ilgi (b) Yönetmeliğin 6 ncı maddesi, ilgi (c) Yönetmeliğin 31 ve 32 nci maddesinde 40 dakika olarak belirtilen bir ders saati süresi 30 dakika olarak, ilgi (c) Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde 50 dakika olarak belirtilen etkinlik süresi de 30 dakika olarak uygulanabilecektir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte Talimat yazısı yazısı;

Ahmet KANDEMİR