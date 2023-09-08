KARDEMİR'de yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
Karabük'te yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2023 07:13, Son Güncelleme : 08 Eylül 2023 07:15
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) 5 numaralı yüksek fırında çalışan Emrah Yılmaz (35), henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek zemine düştü.
Durumu fark eden diğer işçiler, sağlık ekiplerine bilgi verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emrah Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.