İki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2023 07:20, Son Güncelleme : 08 Eylül 2023 07:17
Kayarcık Mahallesi'nde iki motosikletin çarpıştığını görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Yaralılar D.B, C.K. ve Ahmet Alperen Önal önce Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Ahmet Alperen Önal, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.