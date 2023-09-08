Dumansız köy: Bu köyde 20 yıldır sigara içilmiyor

Yıllarca bankada çalıştıktan sonra emekli olan Mahmut Sezer, 1998'de doğal bir yaşam sürmek için memleketi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Ortaöz Köyü'ne yerleşti.



Bir yıl sonra da muhtar seçilen Sezer, 2003'te alınan ortak kararla, köyde sigara içilmesini yasakladı. Yasağa uymayanlara da para cezası uygulandı. İçmekte direnenler ise daha önce bırakanların da desteği sonucu zamanla ikna edildi. Bir süre sonra da köyde sigara içen kalmadı.

Dışarıdan gelenlerin bilmesi için, köyün girişine ve sokaklara, "Bu köyde sigara içilmez" yazan tabelalar da asan Sezer, devletin de kendilerinden 5 yıl sonra kapalı mekanlarda sigara içilmesini yasakladığını hatırlattı. Sezer "Bu da bizim doğru karar verdiğimizi gösteriyor. Zaten bu doğal ortamı gördüğünüz zaman sigaraya meyilli de olsanız bırakıyorsunuz. Köyde, çoğunlukla emekliler yaşıyor. Kışın 30'a düşen köy nüfusu yazın 300'ü geçiyor. Sakin ve temiz bir köyümüz var. Çevre temizliğine de had safhada önem veriyoruz. Köylümüz çöp konusunda çok hassas. Ayrıca, geçmişimizi unutturmamak için eski köy okulumuzu da müzeye çevirdik. Köyümüzün her tarafında Atatürk posterlerimiz asılı" dedi.

