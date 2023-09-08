Türkiye Şeker Fabrikaları'na 613 geçici işçi alınacak

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 613 geçici işçi alımı gerçekleştireceğiz. Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımız köklü kuruluşumuzun gücüne güç katacak. @turksekeras Hayırlı, uğurlu olsun. pic.twitter.com/3WnWvPWN1J

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesine yapılacak işçi alımı ile ilgili paylaşımda bulundu.

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