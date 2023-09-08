Cumhurbaşkanlığı, sözleşmeli usul ve esasları yasal sürede yenilemedi!
Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, altı ay içerisinde yenilenmesi gerekilen Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esasları yayımlamadı.
Bilindiği üzere, 26 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7433 sayılı
Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla birlikte kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 4-B statüsünde görev yapmakta olan kişilerin kadroya geçiş
işlemleri tamamlanmıştır.
Bununla birlikte, aynı düzenleme çerçevesinde bu süreçten sonra kamuda sözleşmeli
personel olarak göreve başlayan kişilerin aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini
tamamlayanların bu sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde talepte bulunmaları
halinde bulundukları yerde aynı unvanlı memur kadrolarına atanmaları da hüküm
altına alınmaları kararlaştırılmıştır.
Diğer taraftan, ilgili Yasal düzenlemenin 4 üncü maddesiyle 657 sayılı Kanunun
geçici 49 uncu maddesine eklenen hükümde, "Bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihte 4 üncü maddenin (B) fıkrasında yapılan değişikliklere uyum sağlamak
amacıyla yapılması gereken düzenlemeler altı ay içinde yürürlüğe konulur. Bu
süre içinde mevcut mevzuatın, 4 üncü maddenin (B) fıkrasına aykırı olmayan hükümlerinin
uygulanmasına devam edilir." ifadesi bulunmaktadır.
Buna göre, 6 Haziran 1978 yılından bu yana kamunun yükünü çeken, ek ve geçici
hükümlerle düzeltilmekten tabiri caizse yamalı bohçaya dönen, "Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın kanunun yayım tarihinden
itibaren altı ay içerisinde düzeltilmesi gerekirken, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından
herhangi bir adım atılmamıştır.
Özellikle, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında destek personeli ve koruma güvenlik
gibi çok yaygın alımların da sözleşmeli personel statüsü ile alındığı düşünüldüğünde,
uygulamadaki bazı sorunların hızlı çözüme kavuşturulması açısından ilgili Esasların
geciktirilmeksizin düzenlenmesi büyük önem arz etmektedir.
Ayrıca, devlet yükseköğretim kurumlarının merkezi alımla sözleşmeli personel
almamasından kaynaklı yaşanan sorunların da mutlaka yeni Esaslarda ele alınması
gerekmektedir. Yüksek puanlı adayların birden fazla ilana müracaat ederek üniversitelere
yerleşmesi ve kadroların yanması sınırlı kaynakların verimli kullanılmasını
engellemektedir.
Bu çerçevede, kamunun asli statüsü olarak yer bulan sözleşmeli personel alım
süreçleri ile diğer tüm hususların yeni Esaslarda değerlendirilerek hayata geçirilmesi
Cumhurbaşkanlığımızdan beklenmektedir.