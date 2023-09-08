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Cumhurbaşkanlığı, sözleşmeli usul ve esasları yasal sürede yenilemedi!

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, altı ay içerisinde yenilenmesi gerekilen Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esasları yayımlamadı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Eylül 2023 10:10, Son Güncelleme : 08 Eylül 2023 10:24
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Cumhurbaşkanlığı, sözleşmeli usul ve esasları yasal sürede yenilemedi!

Bilindiği üzere, 26 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla birlikte kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4-B statüsünde görev yapmakta olan kişilerin kadroya geçiş işlemleri tamamlanmıştır.

Bununla birlikte, aynı düzenleme çerçevesinde bu süreçten sonra kamuda sözleşmeli personel olarak göreve başlayan kişilerin aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanların bu sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde talepte bulunmaları halinde bulundukları yerde aynı unvanlı memur kadrolarına atanmaları da hüküm altına alınmaları kararlaştırılmıştır.

Diğer taraftan, ilgili Yasal düzenlemenin 4 üncü maddesiyle 657 sayılı Kanunun geçici 49 uncu maddesine eklenen hükümde, "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 4 üncü maddenin (B) fıkrasında yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacıyla yapılması gereken düzenlemeler altı ay içinde yürürlüğe konulur. Bu süre içinde mevcut mevzuatın, 4 üncü maddenin (B) fıkrasına aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir." ifadesi bulunmaktadır.

Buna göre, 6 Haziran 1978 yılından bu yana kamunun yükünü çeken, ek ve geçici hükümlerle düzeltilmekten tabiri caizse yamalı bohçaya dönen, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın kanunun yayım tarihinden itibaren altı ay içerisinde düzeltilmesi gerekirken, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından herhangi bir adım atılmamıştır.

Özellikle, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında destek personeli ve koruma güvenlik gibi çok yaygın alımların da sözleşmeli personel statüsü ile alındığı düşünüldüğünde, uygulamadaki bazı sorunların hızlı çözüme kavuşturulması açısından ilgili Esasların geciktirilmeksizin düzenlenmesi büyük önem arz etmektedir.

Ayrıca, devlet yükseköğretim kurumlarının merkezi alımla sözleşmeli personel almamasından kaynaklı yaşanan sorunların da mutlaka yeni Esaslarda ele alınması gerekmektedir. Yüksek puanlı adayların birden fazla ilana müracaat ederek üniversitelere yerleşmesi ve kadroların yanması sınırlı kaynakların verimli kullanılmasını engellemektedir.

Bu çerçevede, kamunun asli statüsü olarak yer bulan sözleşmeli personel alım süreçleri ile diğer tüm hususların yeni Esaslarda değerlendirilerek hayata geçirilmesi Cumhurbaşkanlığımızdan beklenmektedir.

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