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Ağustos ayında en çok borsa kazandırdı

Aylık en yüksek reel kazanç, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7,32 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2023 10:52, Son Güncelleme : 08 Eylül 2023 10:52
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Ağustos ayında en çok borsa kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Kazanç Oranlarını açıkladı. Buna göre, aylık en yüksek reel kazanç, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 10,56, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7,32 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan Doları yüzde 3,91, mevduat faizi (brüt) yüzde 3,97, külçe altın yüzde 4,36, euro yüzde 5,18 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 10,44 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; Amerikan Doları yüzde 6,73, mevduat faizi (brüt) yüzde 6,78, külçe altın yüzde 7,17, euro yüzde 7,96 ve DİBS yüzde 13,06 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 35,73, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 33,47 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel kazanç sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 28,35 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,22, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,85 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel kazanç sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33,74, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 36,62 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel kazanç BIST 100 endeksinde gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 74,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 63,71 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel kazanç sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 10,17, Euro yüzde 7,84 ve dolar yüzde 0,13 oranlarında yatırımcısına reel kazanç sağlarken; mevduat faizi (brüt) yüzde 22,07 ve DİBS yüzde 31,71 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 3,56, euro yüzde 1,37 oranlarında yatırımcısına reel kazanç sağlarken; dolar yüzde 5,88, mevduat faizi (brüt) yüzde 26,74 ve DİBS yüzde 35,81 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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