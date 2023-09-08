Yeni sezon öncesi ayakkabıcılarda okul çantası ve valiz yoğunluğu

Samsun'da okul çantalarının bozulan fermuar ve yırtılan yerlerini tamir ettirmek isteyen vatandaşlar, ayakkabı tamircilerinde büyük yoğunluk oluşturuyor. İlkadım ilçesi Kaptanağa Sokak üzerinde bulunan pasajdaki ayakkabı tamircileri özellikle okulların açılmasına sayılı günler kala harıl harıl çalışıyor.

"Geçen seneye göre bu sene daha yoğunluk var"

23 yıldır ayakkabı tamiri yapan Turgut Dursun, "Okulun açılmasında az bir zamanda kaldı. Okul çantası tamiratında yoğunluğumuz var. Önümüzdeki hafta okulların açılması akabinde üniversitelerin açılmasıyla birlikte yoğunluğumuz devam etmektedir. Okul çantalarında 50 ile 100 TL arasında fermuar ve iç astar değişimlerini yapıyoruz. Çocukların ayrıca spor ayakkabılarının tamiri ise 50 ile 150 TL arasında değişkenlik gösterebiliyor. Genel olarak ürünlerin pahalanmasıyla beraber geçen seneye göre bu sene daha yoğunluk var. Üniversitelerin açılmasına az zaman kala da ekstra bir valiz tamiri yoğunluğumuz var" dedi.