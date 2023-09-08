TDV'den 230 kütüphaneye kitap desteği

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Dünya Okuma Yazma Günü'nü tebrik ederek, "İslam medeniyeti ilim, irfan, hikmet medeniyeti ve Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde inşa edilmiş bir kitap medeniyetidir. Yüce Kitabımızda okuma ile öğrenmenin önemine dikkat çeken çok sayıda ayet bulunmaktadır. İlk emri 'Oku' olan bir dinin mensuplarıyız. Bu anlamda sahih kaynaklardan okumayı, bilgi sahibi olmayı çok önemsiyor ve çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

51.930 ADET KİTAP ULAŞTIRILDI

Eğitimi her anlamda önceleyen Vakfın, kitap okumayı teşvik eden faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Turan, "Diyanet İşleri Başkanlığımız ile ortaklaşa yürüttüğümüz 'Hediyem Kitap Olsun' kampanyasını geçtiğimiz yıl Eylül ayında hayata geçirdik. Doğru kaynaklar üzerinden kapsamlı bir okuma seferberliği başlatma gayesiyle sürdürdüğümüz kampanya sayesinde kısa sürede ülke genelindeki 230 kütüphaneye kitap desteği verdik. Kitap satın alma imkanı olmayan kişilere, öğrencilerimize, dezavantajlı gruplara kitaplar hediye ettik. Vakfımızın il ve ilçe şubelerindeki kadın ve gençlik kolları tarafından 35 ilde kurulan 43 'Hayır Çarşısı'ndan elde edilen gelirle ve hayırseverlerimizin destekleriyle kütüphanelere, öğrencilere ve kitap okumak isteyip de imkanı olmayan çok sayıda kişiye 51.930 adet kitap desteği sağlandı" diye konuştu.

Turan, okuma bilinci ve alışkanlığı kazandırmak amacıyla başlatılan "Hediyem Kitap Olsun" kampanyasının devam ettiğinin bilgisini vererek, "Ülke genelindeki çeşitli kurum ve kuruluşların kütüphanelerine kitap desteği vermeye, okumak isteyip de kitaba ulaşamayan ihtiyaç sahibi kardeşlerimize, öğrencilerimize Başkanlığımızın ve Vakfımızın yayınlarından çıkan kitapları hayırseverlerimizin desteğiyle ulaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDEN SAHİH KİTAPLAR BULUNUYOR

Proje kapsamında farklı yaş gruplarına hitap eden kitapların bulunduğunu kaydeden Turan, şunları söyledi: "Daha fazla insanı kitapla buluşturma gayesiyle hayata geçirdiğimiz 'Hediyem Kitap Olsun' projesi, 15 ana kategori ve 55 alt kategoride toplam 1682 kitaptan oluşmaktadır. Çocuk, gençlik ve aile kitaplığı, din eğitimi ve kültür kitaplığı, ilahiyat temel eserler, yabancı dilde yayınlar, irşat yayınları gibi ana kategorilerin her biri kapsamlı setler ihtiva etmektedir."

Okuma alışkanlığı kazandırmak ve kitap sevgisi aşılamak için başlatılan kampanyaya destek vermeye davet eden Turan, "Bu seferberliğe destek vermek isteyen hayırseverlerimiz 'KİTAP' yazıp 5601'e SMS göndererek 25 TL bağışta bulunabilir, 'bagis.tdv.org' web adresinden ya da TDV mobil bağ