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Küresel gıda fiyatları 2 yılın en düşük seviyesine indi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının, bitkisel yağlar, et, tahıl ve süt ürünlerindeki düşüşün etkisiyle ağustosta Mart 2021'den beri en düşük seviyesine indiğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2023 13:31, Son Güncelleme : 08 Eylül 2023 13:33
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Küresel gıda fiyatları 2 yılın en düşük seviyesine indi

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 düşerek 121,4 puan oldu. Endeks, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Mart 2022'deki rekor seviyesinden yaklaşık yüzde 24 gerileyen endeks, savaşla birlikte 159,7 puana ulaşarak rekor kırmıştı.

Bu arada, yüzde 123,9 puan olarak açıklanan temmuz ayı FAO Gıda Fiyat Endeksi verisi de 124 puan olarak revize edildi.

FAO, dünyanın en büyük pirinç ihracatçısı Hindistan'ın bazı yurt dışı tahıl satışlarını yasaklamasının ardından küresel pirinç fiyatlarının ağustosta 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını duyurdu.

Küresel gıda fiyatlarının ağustosta hafiflemesine karşın, pirinç fiyatlarının önceki aya göre yüzde 9,8 arttığını bildiren FAO, bu durumun "Hindistan'ın Indica beyaz pirinç ihracatına getirdiği yasağın ardından ticari aksaklıkları yansıttığını" vurguladı.

Küresel gıda fiyatlarının ağustosta bitkisel yağlar, süt ürünleri ve tahıllar öncülüğünde düşüş göstermesi dikkati çekti. Bu ürünlerdeki düşüş pirinç ve şekerdeki artışları dengeledi.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, aylık ayçiçeği yağlarının küresel fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle yüzde 3,1 geriledi. Ayçiçek yağı fiyatları, küresel ithalat talebinin zayıflaması ve büyük ihracatçılardan gelen bol arzın etkisiyle ağustosta yaklaşık yüzde 8 düştü.

Tahıl Fiyat Endeksi, buğday fiyatlarının kuzey yarımküredeki hasat nedeniyle düşmesiyle temmuza göre yüzde 0,7 geriledi.

Şeker endeksi ağustos ayında aylık bazda yüzde 1,3 artarak El Nino hava koşullarının küresel üretim üzerindeki etkisine dair endişelerin desteğiyle bir önceki yılın yüzde 34 üzerine çıktı.

Aynı dönemde FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan arz bolluğu etkisiyle yüzde 4 gerileyerek düşüşünü sekizinci aya taşıdı.

Et Fiyat Endeksi de ağustosta yüzde 3 düştü.

FAO, küresel üretim, tüketim, ticaret ve stok eğilimlerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Tahıl Arz ve Talep Özeti Raporu'nu da yayımladı. FAO, bu yıl küresel tahıl üretiminin bir önceki tahmin olan 2,819 milyar tondan hafif bir düşüşle 2,815 milyar tona ulaşacağını tahmininde bulundu.

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