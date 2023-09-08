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Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş halde bulundu

Diyarbakır'da 12 yıl önce PKK'lı teröristlerce şehit edilen polis memuru Zafer Sayil'in eşi Hatice Sayil, Kayseri'de cipinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Emniyet güçleri intihar ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Eylül 2023 15:48, Son Güncelleme : 08 Eylül 2023 15:48
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Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş halde bulundu

PKK'lı teröristlerin 12 yıl önce Diyarbakır'da şehit ettiği polis memuru Zafer Sayil'in eşi, Kayseri'de otomobilinde ölü bulundu.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kocasinan ilçesinde meydana geldi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2011 yılında PKK'lı teröristlerce devriye aracına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Zafer Sayil'in eşi Hatice Sayil'i, 34 ZS 094 plakalı cipinde hareketsiz görenler, polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, başında tabanca ile vurulan 2 çocuk annesi Hatice Sayil'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Emniyet güçleri, olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Sayil'in cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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