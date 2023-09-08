CHP, 7456 Sayılı Kanun'un bazı hükümlerinin iptali istemiyle AYM'ye başvurdu
CHP, 7456 Sayılı Kanun'un bazı hükümlerinin iptali istemiyle AYM'ye başvurdu
50 m2 Arsa alın, Aylık 3.000 TL Kira Geliri Kazanın..
50 m2 Arsa alın, Aylık 3.000 TL Kira Geliri Kazanın..
Sponsorlu İçerik
'Depremzedeleri evlerine oturtmadan başka projelerin peşinde koşmak doğru olmaz'
'Depremzedeleri evlerine oturtmadan başka projelerin peşinde koşmak doğru olmaz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'da
Danıştay saldırganı Arslan'ın cezaevindeki ölümüne takipsizlik
Danıştay saldırganı Arslan'ın cezaevindeki ölümüne takipsizlik
'Şu anda gündemimizde 2 maddelik bir anayasa değişikliği var'
'Şu anda gündemimizde 2 maddelik bir anayasa değişikliği var'
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Halk Sağlığı Haftası' paylaşımı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Halk Sağlığı Haftası' paylaşımı
Kamuya taşıt alımında yeni dönem
Kamuya taşıt alımında yeni dönem
Hekimlerin devlet hizmeti yükümlülüğü kurası için tercihler başladı
Hekimlerin devlet hizmeti yükümlülüğü kurası için tercihler başladı
Ailelere 'süper enfeksiyon' uyarısı: En az 5 gün okula gitmemeli
Ailelere 'süper enfeksiyon' uyarısı: En az 5 gün okula gitmemeli
İlk kez deneniyor! Orman yangınlarına karşı yeni önlem
İlk kez deneniyor! Orman yangınlarına karşı yeni önlem
Tapu bilgilerinin çalınmaması için 'e-Devlet şifrelerini sık sık değiştirin' önerisi
Tapu bilgilerinin çalınmaması için 'e-Devlet şifrelerini sık sık değiştirin' önerisi
MEB'den liselerde yapılacak sınavlar ile ilgili yeni düzenleme
MEB'den liselerde yapılacak sınavlar ile ilgili yeni düzenleme
Ağustos ayında en çok borsa kazandırdı
Ağustos ayında en çok borsa kazandırdı
Türkiye Taşkömürü Kurumuna 2 bin işçi alınacak
Türkiye Taşkömürü Kurumuna 2 bin işçi alınacak
Türkiye Şeker Fabrikaları'na 613 geçici işçi alınacak
Türkiye Şeker Fabrikaları'na 613 geçici işçi alınacak
Bakan Yerlikaya: Bombalı eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı
Bakan Yerlikaya: Bombalı eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı
YÖK'ten depremden etkilenen 4 ildeki üniversite öğrencilerine ilişkin kararlar
YÖK'ten depremden etkilenen 4 ildeki üniversite öğrencilerine ilişkin kararlar
Öğrenci zammı kirayı uçurdu: Veliler satılık ev peşine düştü
Öğrenci zammı kirayı uçurdu: Veliler satılık ev peşine düştü
OVP ile emekli ve memurun zam hesabı değişti
OVP ile emekli ve memurun zam hesabı değişti
Kamuda araç israfını sona erdirmek için 'havuz sistemi'
Kamuda araç israfını sona erdirmek için 'havuz sistemi'
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e rekor ceza
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e rekor ceza
Diyanet'ten Metin Külünk hakkında suç duyurusu
Diyanet'ten Metin Külünk hakkında suç duyurusu
MB'nin rezervleri yükseliş eğilimini 12'nci haftaya taşıdı
MB'nin rezervleri yükseliş eğilimini 12'nci haftaya taşıdı
İspanya'da yakalanan Muhammed Yakut'un iadesi istendi
İspanya'da yakalanan Muhammed Yakut'un iadesi istendi
Mobil bankacılık açıkken telefonu sakın başkasına vermeyin
Mobil bankacılık açıkken telefonu sakın başkasına vermeyin
Borsa gördüğü en yüksek seviye rekorunu yeniledi
Borsa gördüğü en yüksek seviye rekorunu yeniledi
Valilik ve Başsavcılıktan hastanedeki bıçaklanma olayıyla ilgili açıklama
Valilik ve Başsavcılıktan hastanedeki bıçaklanma olayıyla ilgili açıklama
Türkiye'de ilk kez görüldü! 'İçmeden sarhoş' eden hastalık
Türkiye'de ilk kez görüldü! 'İçmeden sarhoş' eden hastalık
'Emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz'
'Emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz'
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Danıştay saldırganı Arslan'ın cezaevindeki ölümüne takipsizlik

Danıştay saldırganı Alparslan Arslan'ın cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmadan takipsizlik kararı çıktı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Arslan'ın ölümünün asılma sonucu meydana geldiği, olayda ve süreçte herhangi bir cezaevi personelinin kasıt ya da kusurlu eylemine rastlanmadığının anlaşılması nedeniyle takipsizlik kararı verildiği bildirildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2023 16:36, Son Güncelleme : 08 Eylül 2023 16:39
Yazdır
Danıştay saldırganı Arslan'ın cezaevindeki ölümüne takipsizlik

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Arslan'ın 16 Şubat'ta cezaevinde ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, ceza infaz kurumu çalışanları "görevi kötüye kullanma" suçundan şüpheli, maktul Arslan'ın annesi Hatice ve babası İdris Arslan ise müşteki olarak yer aldı.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda, Arslan'ın ölümünün asılma sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Savcılık kararında ceza infaz kurumunda görev yapan ve olay günü nöbetçi olan 3 infaz koruma memurunun tanık olarak verdikleri ifadelere yer verildi.

Koğuşa sayım için gidildiğinde Arslan'ın odasından sesler gelmesi üzerine hemen odaya koştuklarını aktaran tanıklar, kapıyı açıp içeri girdiklerinde hükümlünün boynunda bulunan çöp poşetinden yapma ip benzeri parçayı çıkarıp Arslan'ı sedyeye yatırdıklarını ifade etti.

Tanık memurlar, ifadelerinde cezaevindeki sağlık memurunun kalp masajı yaptığı ve 112 ekiplerinin gelerek Arslan'ı ambulansa götürdüğünü anlattı.

Cezaevinin kamera kayıtlarının da incelendiği kaydedilen kararda, Alparslan Arslan'ın koğuşuna girilme anından 112 görevlilerinin geldiği ana kadar izlenen görüntülerde kuşku uyandırıcı ve dikkat çekici bir olaya rastlanmadığı ifade edildi.

Arslan'ın ölümünün asılma sonucu meydana geldiği, olayda ve süreçte herhangi bir cezaevi personelinin kasıt ya da kusurlu eylemine rastlanmadığının anlaşılması nedeniyle takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.

KOĞUŞUNDA ÖLÜ BULUNMUŞTU

Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak kalan Arslan, 16 Şubat günü cezaevindeki koğuşunda ölü bulunmuştu.

Arslan'ın cenazesi, Ümraniye Ihlamurkuyu Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çekmeköy Yukarı Baklacı Mezarlığı'nda defnedilmişti.

Bu Habere Tepkiniz